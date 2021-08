Audio: Chistosito le tiró garabatos a la Tencha y los radioactivos la defendieron

Un incómodo momento vivió nuestra querida Tencha, mientras alegraba la vida de los auditores en su programa del día viernes en la 92.5.



Como es habitual, la señora se pone a escuchar los audios que los auditores le envían durante el programa. Siempre con buena onda y respeto, aunque nunca faltan los desubicados.

Fue en ese contexto que un chistosito no encontró nada mejor que lanzarle unos garabatos a la Tencha por medio del audio. «Chúpalo vieja cul…», expresó el ‘príncipe’.

Obviamente nuestra viejita le paró el carro de inmediato al aire, y sus fieles auditores comenzaron a enviarle mensajes de apoyo, ya que esa mala onda en «El Show de la Tencha» no se acepta.

«Este tipo de personas mala onda, que porque no le contestan una vez tiran el piedrazo, tiran la mala onda», expresó la Tenchita.

Como si fuera poco, el simpático volvió a enviarle mala onda por medio del Whatsapp, situación que generó la incomodidad de los auditores quiénes insistieron en que la señora Hortensia le diera su merecido, fiel a su estilo.

«Córtela po mi amor, no puedo contestar todos los teléfonos mi wachito lindo, ok? Es por eso, no es por mala onda», comentó nuestra viejita.

Rápidamente los auditores comenzaron a reaccionar y a enviarle mensajes al auditor mala leche, que de seguro estaba escuchando el programa. «Vo creí que ando sola hueón, vo’ creí que es llegar y echarme una chuchá. Está toda la familia Radio Activa y entre todos nos ayudamos», lanzó la Tencha.

Para dejar las cosas claritas, la vieja decidió agarrar el teléfono y llamarlo de vuelta, para arreglar la mala onda en vivo. Sin embargo, como era de esperar el deslenguado auditor no contestó el teléfono.

De todas formas nuestra Tencha no perdió el tiempo y le mandó un mensaje clarito por medio de la 92.5. «No te voy a bloquear porque quiero que sigas mandando audios, quiero conversar contigo y decirte que las cosas no se arreglan así», lanzó.

«Hay tanta mala onda, tanta cosa negativa que es mejor tirar la buena onda. Entender que se pueden hacer de una forma distinta, sin odiosidad. Y aquí en esta radio hacemos las cosas así, con buena onda. Eso es lo que te quería decir, ojalá lo hayas escuchado mi amor, y aprendas un poquito», sentenció nuestra Tencha.