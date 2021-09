Complicada situación familiar: Filtran fotografías del aspecto actual de Denisse Campos

Sin lugar a dudas en la época de los noventa, varias chiquillas fueron las protagonistas de la pantalla chica, entre ellas Daniella y Denisse Campos, las gemelas que cautivaron a todos con su belleza. Aunque lamentablemente la época de gloria al parecer llegó a su fin para una de ellas, quién estaría pasando por un mal momento.

Se trata de Denisse Campos, así lo contó el periodista Sergio Rojas en su programa ‘Que te lo digo‘, donde evidenció el doloroso presente de la mujer. Fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de una de sus últimas parejas.

Es más, en el programa se mostró una impactante foto de la ex modelo en la que se le puede ver con varios moretones en la cara. «habría sido víctima de agresión», aseguró Rojas sobre la imagen de la hermana de Daniella Campos.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que el panelista de Me Late logró conversar con Jesús, amigo de Denisse Campos, quién indicó que, «habría caído en la suerte de ser nómade, de una casa a otra, de casas de amigos, y habría terminado durmiendo en una garita de colectivos en Viña del Mar».

Su complicado presente

«Ella es súper como al límite… Pero es un llamado súper importante, más allá de que sea un tema de farándula, de ver a cualquier mujer que está enfrentando una situación como esta, que también es responsabilidad, como medio de comunicación, de decir alerta», comentó.

Junto con esto, relató que Denisse Campos ya no tiene relación con sus más cercanos, ni sus padres, ni con su hermana Daniella. Con quién incluso no tendría una buena relación, tras rencillas del pasado.

«No tiene contacto con su familia, tampoco quiere tener contacto con ella. Entiendo que ha dado todas las batallas habidas y por haber. Ya tiraron la toalla», explicó Sergio Rojas.

Finalmente, el panelista de Me Late, indicó que, «encuentra que no hay más. Él ha tratado de ayudarla de todas maneras… Ella está tratando de emprender hace harto rato, pero no le ha dado el palo al gato. Y a mí me ha sido imposible poder contactarme con ella», sentenció.