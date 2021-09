La peligrosa caída de Rocío Marengo: ensayaba para programa de tv

Una complicada caída vivió Rocío Marengo mientras ensayaba con todo para su presentación en el programa argentino de Tinelli, «La Academia».

La trasandina estaba dándolo todo en el ensayo de la coreografía junto a tres bailarines. Fue ahí cuando en medio del bailoteo quiso ejecutar una pirueta, en la que era elevada por los aires por encima de la cabeza de su ayudante, siendo recibida por el otro danzarín que se encontraba atrás.

Sin embargo, todo salió mal, ya que el bailarín que debía tomarla en el aire no alcanzó a llegar, lo que provocó que Rocío Marengo cayera directo al piso.

En conversación con Infobae, la argentina contó que «sentí que me achicharre con el golpe, tipo acordeón. La espalda me quedó como un bloque, toda contracturada. Me vio un médico, estoy con antiinflamatorios y calor».

En Twitter fueron muchos quienes interpelaron al bailarín que debía tomarla, Pablo Juin, culpándolo de que deliberadamente no se acercó a atajarla. Ante esto, se defendió, señalando, que lo que ocurrió fue una «descoordinación en el truco».

Se lesionó @marengorocio en un truco. No puede bailar mañana en el duelo #ShowmatchLaAcademia

Reemplazo o teléfono? pic.twitter.com/71rkxrWTS7 — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 29, 2021

«La vez anterior tomó más vuelo y la atajé dos pasos más atrás que era donde la esperaba. Todo sucede en una milésima de segundo. La sostuve como pude de las axilas. Sino…», indicó el bailarín, revelando que en realidad pudo amortiguar en algo el desplome de Rocío.

En los próximos días Rocío Marengo decidirá, de acuerdo a su evolución, si es que seguirá participando el programa, puesto que ahora todo depende de cómo se recupera su cuerpo.

Esperemos que a futuro no tenga ningún tipo de problema si es que decide seguir mostrando su talento en la pista de baile, ya que según contó en una entrevista, ni está ni ahí con un reemplazo en la competencia.

«Mañana vamos a ver cómo estoy. Pero si sigo mal, voy a pedir ir directo al teléfono. No quiero pensar en reemplazo y menos en una instancia de duelo que puede ser ventaja para mí y les jugaría fea a mis compañeros», sentenció Rocío Marengo.