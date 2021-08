Día del niño: regalonee a los chiquitines con alguna de estas películas

Este domingo 8 de agosto se celebra en varias partes del mundo el anhelado Día del Niño, festividad donde los más pequeños de la casa son regaloneados como nunca.

Sin embargo muchas veces se transforma en un dolor de cabeza para los papitos y mamitas que no saben muy bien si hacer alguna actividad, darle un buen regalo, especialmente en tiempos de crisis sanitaria.

Si bien gran parte de Chile tiene mayores libertades, Radio Activa decidió darle una ayudita a los papis que quieren celebrar el Día del Niño en casa, como una buena tarde de películas.

Una de las plataformas de streaming más usadas por las personas es Netflix, por esta razón realizamos una especial selección de películas que de seguro los retoños disfrutaran como nunca en el Día del Niño. Usted póngase con la comilona, unas ricas cabritas, un picadillo de frutas, o lo que más le guste.

Películas para celebrar el domingo en casa

La gran aventura Lego

Los habitantes de Ladriburgo enfrentan una nueva amenaza: unos invasores del espacio exterior que destrozan todo lo que se interpone en su camino. Emmet, Lucy, Batman y sus amigos tendrán que combatir a los alienígenas y salvar Ladriburgo.

Cómo entrenar a tu dragón

Ambientada en el mítico mundo de los rudos vikingos y los dragones salvajes, y basada en el libro de Cressida Cowell, esta comedia de acción narra la historia de Hipo, un vikingo adolescente que no encaja exactamente en la antiquísima reputación de su tribu como matadores de dragones.

La familia Mitchell vs las máquinas

El viaje por carretera de la familia Mitchell, que va a acompañar a uno de sus hijos a su primer día de universidad, se ve interrumpido por una insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad.

Los pingüinos de Madagascar

Skipper, Kowalski, Rico, Cabo y el resto del equipo se embarcan en una aventura con otro grupo de espías, «Viento Norte», para luchar contra un malvado pulpo que quiere acabar con todos los pingüinos del mundo.

¡Hoy sí!¡Hoy sí!

Sintiendo como si siempre dijeran NO a sus hijos y compañeros de trabajo, Allison y Carlos deciden dar a sus tres hijos un YES DAY, en el que durante 24 horas los niños mandarán. No se imaginaban que se embarcarían en una aventura vertiginosa en torno a Los Ángeles, que unirá a su familia más que nunca.

Minions

Los minions, ingenuos y torpes ayudantes de villano, llevan buscando, desde el principio de los tiempos, un verdadero malhechor al que servir. A lo largo de una evolución de millones de años, los minions se han puesto al servicio de los amos más despreciables.

Kevin, acompañado por el rebelde Stuart y el adorable Bob, emprende un emocionante viaje para conseguir una jefa a quien servir, la terrible Scarlet Overkill.

Hotel Transylvania

Bienvenidos a Hotel Transylvania, el fastuoso resort de cinco «estacas» de Drácula (Sandler), donde los monstruos y sus familias pueden darse la gran vida, libres de los entrometidos ojos de los humanos.

Pero hay un pequeño detalle sobre Drácula que hay que saber: no solo es el Príncipe de las Tinieblas, también es papá.

Más allá de la luna

Cuenta la historia de Chang, una joven que tiene que aceptar que su padre ha rehecho su vida tras la muerte de su madre. Incapaz de aceptar esta situación, quiere demostrar a su padre que se equivoca. Con este objetivo se aventurará a una misión para llegar a la Luna.

Shrek

Hace mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga, vivía un feroz ogro llamado Shrek. De repente, un día, su soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros seres que han sido deportados de su tierra por el malvado Lord Farquaad.

Para salvar su territorio, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la bella princesa Fiona acceda a ser la novia del Lord. En tan importante misión le acompaña un divertido burro, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek: todo, menos guardar silencio

Emojis, la película

Oculta tras una aplicación de mensajería instantánea emerge Textópolis, una bulliciosa ciudad en la que conviven los emoticonos a la espera de ser seleccionados por el usuario del teléfono.

Todos ellos tienen una única expresión facial, salvo en el caso de Gene, un emoji que nació sin filtro y tiene distintas caras.

Ohana: un magnífico tesoro

Mientras veranean en Oahu, dos hermanos de Brooklyn se conectan con su ascendencia hawaiana y con su familia en una misión audaz para recuperar un tesoro perdido. Ve todo lo que quieras.

Bob Esponja, al rescate

Bob Esponja vive feliz en su piña en Fondo de Biquini, junto a su mascota, el caracol Gary. Pero un día, todo cambia cuando, al llegar a casa, descubre que Gary ha sido secuestrado. Dispuesto a recuperar a su fiel compañero, Bob decide salir a encontrarlo.

El Viaje de Chihiro

En rumbo a su casa nueva, Chihiro, una niña caprichosa y nerviosa investiga con su familia un parque de diversiones abandonado. Al comer de un banquete magnifico, sus papas son transformados en cerdos.

Lo que parecía ser un parque es un balneario para dioses antiguos, espíritus y seres mágicos, operado por la hechicera Yubaba. Chihiro tendrá que demostrar su valor como empleada para poder librar a su familia del hechizo antes de que sean cocinados para los clientes de Yubaba.

Work It

Al ritmo de los sueños sigue a Quinn Ackerman, una chica que siempre ha soñado con entrar en el equipo de baile del instituto para poder después poder optar a una gran universidad y participar en la competición anual de baile.

Mascotas unidas

Cuando Roger, un perro callejero al puro estilo Robin Hood, y Belle, una gata de compañía mimada en exceso, se ven envueltos en la toma de su ciudad natal por parte de su malvado alcalde y su ejército de robots, deben dejar a un lado sus diferencias y prejuicios para poder sobrevivir.

Siente el Ritmo

April sueña con convertirse en una estrella en los escenarios de Broadway. Sin embargo, un error le arrebata sus sueños. Decepcionada, se ve obligada a volver a su pequeña ciudad natal.

Y tú con cuál de estas películas te quedas para celebrar el Día del Niño junto a los más chiquititos.