Día Internacional del Hip-Hop: 10 canciones que han marcado a esta cultura urbana

Un histórico hito celebra una de las culturas urbanas más importantes del mundo, se trata del Día Internacional del Hip-Hop. Donde no solo abarca la música, sino todas las ramas que están ligadas a esta.

Fue un 11 de agosto de 1973, que un carrete en plena calle 1520 de Sedgwick Avenue, en el Bronx de Nueva York, marcó lo que sería el inicio de una corriente musical y cultural: el hip-hop. Los participantes de la fiestoca jamás imaginaron lo que allí pasaría, más bien era una de las típicas fiestas que se daban habitualmente en el lugar.

Desde ese día se agendó un importante hito que quedó marcado como una de las fiestas inolvidables donde nació el Día Mundial del Hip-Hop. Y como ya le hemos mencionado esta cultura abarca varias áreas, no solo lo musical. Por esta razón te contaremos cuáles son los otros elementos que componen esta cultura.

DJ o disc-jocke

El capo que crea y reproduce pistas musicales en una mesa de mezclas. La producción del DJ es parte fundamental dentro del rap, ya que sirve como base para la rima del MC. Entre las técnicas empleadas por los DJ destaca el scratching, que consiste en mover hacia adelante y atrás el disco de vinilo en repetidas veces a la vez se reproduce para generar un sonido de transición entre ritmos.

El maestro de ceremonias o «MC»

La persona que interpreta el género musical conocido como rap. Nacido con influencias del soul, el funk e incluso los ritmos latinos, los raperos o MC’s’ transmitían, sobre todo en sus inicios, su descontento social, su inconformismo y su denuncia social con una lírica fluida.

Breakdance

Se trata de la forma en la que los conocidos B-boys bailan el rap. Aunque ha ido evolucionando, los jóvenes que lo practican suelen retarse de forma individual o en grupo para superar los pasos que se van realizando. Los más característicos van desde mantenerse en equilibrio durante varios segundos sobre las manos y la cabeza a girar frenéticamente sobre la espalda en el suelo.

Grafitti

Cuarto elemento del movimiento cultural del hip hop, aunque se desarrolló antes de irrupción. Consiste en pintar con aerosoles un texto llamativo sobre un muro. Normalmente el texto se corresponde con la firma de su autor, aunque también puede tratarse de un texto más creativo y abstracto realizado con la finalidad es impactar visualmente y actuar, al igual que rap, como llamada de atención.

Clásicos de la música

Como en Radio Activa sabemos que la música es algo esencial para la vida, realizamos una selección de los clásicos que han marcado distintas épocas del Hip-Hop y que no puedes dejar de escuchar en este día.

1. Montell Jordan – This Is How We Do It

2. Fat Joe – what’s luv

3. Eminem – The Real Slim Shady

4. Dr. Dre ft. Snoop Dogg, Kurupt, Nate Dogg – The Next Episode

5. Coolio – Gangsta’s Paradise

6. Beastie Boys – So What’Cha Want

7. 2pac feat Dr.Dre – California Love

8. Tiro de Gracia – Sueños

9. Naughty By Nature – Hip Hop Hooray

10. Jovanotti – Attaccami la spina