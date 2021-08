«Diga lo que quiera de mí»: La feroz parada de carros de Diana Bolocco a seguidora

Uno de los rostros más queridos de la televisión chilena es sin duda Diana Bolocco, la actual animadora de Mucho Gusto que con su simpatía conquista la pantalla. Aunque no todo es buena onda para ella.

Así lo evidenció en su cuenta de Instagram cuando una usuaria le tiró toda su mala onda y la animadora no dudó en responderle. Según la seguidora, Bolocco tendría una mala actitud con sus colegas en pantalla. Incluso la acusó de «humillar» a sus compañeros del matinal de Mega.

«Diana como siempre haciéndose la linda, loca chiflada, falta de clases. Siempre quiere hacerse el florerito de todo. Y a sus compañeros los humillas, falta de respeto Diana loca», escribió la seguidora en la publicación de Instagram de Diana Bolocco.

Sin embargo, ante tanta mala onda la animadora de Mega no dudó en defenderse y aclararle la película de inmediato a la mujer. Defendiéndose rápidamente del ataque gratuito que sufrió en la web.

«Diga lo que quiera de mí, opine si le gusta o no mi trabajo. Pero no le permito decir que humillo a las personas», saltó la animadora.

«Pregúntele a alguien que haya trabajado conmigo o que me conozca si se ha sentido alguna vez humillado/a por mí. Que fácil es levantar falso testimonio», sentenció Diana Bolocco.

De inmediato sus seguidores comenzaron a mostrarle el apoyo ante tan incomodo comentario, especialmente aplaudiendo la respuesta de la actual rostro de Mega.

Foto sensual

Una foto de alto impacto publicó Diana Bolocco en el marco del «TBT» o «throwback thursday» lo que se traduce a jueves del recuerdo, donde los usuarios suelen subir registros antiguos.

«Así celebré el paso a la fase 4……. Nah! mentira…… Necesitaba una excusa para subir esta foto del 2018 con poquita ropa y no se me ocurrió nada más» comenzó escribiendo Diana para acompañar la osada postal en la que deja casi nada a la imaginación.

Siguiendo por esta línea, el rostro de Mega agregó: «Bueno, hasta que me acordé que hoy es jueves de #tbt. Con ese # bastaba no???? 😂😂 En todo caso, por favor tomemos la fase 4 con responsabilidad. No queremos volver atrás!!!!!!!!!! Un abrazo para todos».