¡Un refresh! Elton John se puso millennials y sacó colaboración con Dua Lipa

Una inesperada colaboración fue lanzada este viernes, se trata de un especial ‘featuring’ entre Dua Lipa y Elton John, dos artistas de mundos distintos pero bien amigos.

«Cold Heart» es el nombre de la nueva canción de Lipa y Elton junto a PNAU Remix. La semilla de esta colaboración se plantó después de que Dua invitó a Elton a un Instagram Live para discutir sus experiencias con Studio 54 antes de su álbum de remezclas ‘Club Future Nostalgia’. Un respeto compartido y la posterior amistad florecieron a través de esa junta, que dio por resultado esta canción que trabajaron de forma remota.

Los resultados de esas sesiones ciertamente están a la altura de la facturación. ‘Cold Heart’ es a la vez reconocible al instante y, sin embargo, completamente contemporáneo: un relleno de pista de baile moderno basado en cuatro de las pistas clásicas de Elton John empalmadas por expertos de la banda electrónica australiana y los productores PNAU – ‘Kiss The Bride’ (originalmente del álbum de 1983 Too Low For Zero), ‘Rocketman’ (de Honky Chateau de 1972), ‘Where’s the Shoorah?’ (Del álbum doble de 1976 «Blue Moves») y ‘Sacrifice’ (de Healing Hands de 1989). PNAU logró previamente un aclamado número 1 en Reino Unido en 2012 con el álbum de Elton Versus PNAU ‘Good Morning to the Night’.

Contentos con la colaboración

«Los últimos 18 meses han sido difíciles, pero estar fuera de la carretera significa que he tenido tiempo de volver a mis raíces como músico de sesión y colaborar con algunos artistas maravillosos. Y tener la oportunidad de pasar tiempo con Dua, aunque de forma remota, ha sido increíble», contó Elton John.

«Ella me ha dado mucha energía. Es una artista y una persona verdaderamente maravillosa, absolutamente rebosante de creatividad e ideas. La energía que aportó a ‘Cold Heart’ me dejó alucinado «, agregó.

Por su parte Dua Lipa comentó: «Desde que nos ‘conocimos’ en línea, hicimos clic por completo. Elton es un artista tan inspirador y también tiene el sentido del humor más travieso: una combinación perfecta. Ha sido un honor y un privilegio absoluto colaborar en esta pista con él»

«Es muy especial, con algunas de mis canciones clásicas favoritas de Elton John combinadas. Me encantó ser parte de una experiencia tan creativa y alegre. No puedo esperar a escucharlo en todas partes», añadió la chiquilla.

Finalmente, PNAU indióc que, «preparando el escenario para los dos mejores intérpretes del mundo de hoy, Sir Elton John y Dua Lipa, sabíamos que teníamos que profundizar, llevarlos a nuestro mundo, el psicodélico club lazer black lit. Donde todos podamos encontrarnos en la pista de baile, olvidarnos del exterior y perdernos en las aguas curativas de la música y el amor eterno «.

El sencillo está acompañado de un impresionante video creado por el director y animador con sede en Hamburgo Raman Djafari. El clip audiovisual contiene versiones animadas de Elton y Dua Lipa entrando en un mundo dinámico y eufórico antes de separarse a medida que sus planetas se alejan. Un paralelo maravillosamente dibujado, melancólico y, a veces, trippy al último año y medio encerrado, el video alcanza su clímax conmovedor y alegre cuando los personajes se reencuentran.