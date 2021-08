Ojo fanáticos: Marvel reveló un nuevo tráiler de «Eternals»

Muy temprano este jueves, los fanáticos del universo Marvel, disfrutaron de la liberación de un nuevo tráiler de «Eternals». La película número 26 del MCU se viene especial por ser el nuevo trabajo de Chloé Zhao después de triunfar en los Óscar con «Nomadland».

La directora de origen chino da el salto a la pantalla grande con «Eternals», que se estrena el próximo viernes 5 de noviembre.

Tras un primer y enigmático teaser tráiler, este segundo adelanto de «Eternals» nos aclara cuál es la misión de los nuevos superhéroes de Marvel. Y, por supuesto, tienen que salvar el mundo.

Basada en los cómics creados por Jack Kirby, «Eternals» es la historia de una raza inmortal que ha vivido en la Tierra durante más de siete mil años. Todo cambia para ellos cuando deben reunirse para proteger a la humanidad de los Desviantes, su equivalente monstruoso.

La película de Chloé Zhao cuenta con un amplio y llamativo reparto encabezado por Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan y Kit Harington, entre otros.

Si aun no lo has visto, disfruta del nuevo trailer de «Eternals» de Marvel Studios

¿Qué se viene para el Marvel en el cine?

Tras el regreso a los cines con «Black Widow», Marvel Studios tiene agendados una serie de estrenos hasta mediados de 2023.

Tan solo en 2021 quedan «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» para el 3 de septiembre; «Eternals» para el 4 de noviembre, y «Spider-Man No Way Home» para el 17 de diciembre.

Después, avanzamos a 2022, con «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» para el 25 de marzo, «Thor Love and Thunder» para el 6 de mayo, «Black Panther Wakanda Forever» para el 8 de julio y «The Marvels», que será la continuación de «Captain Marvel», para el 11 de noviembre.

Finalmente, ya en 2023, llegarán «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» para el 17 de febrero, y «Guardians of the Galaxiy Vol. 3» para el 5 de mayo del 2023.