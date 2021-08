«Rompe el chanchito»: la campaña con la que el Banco Central busca incentivar el uso de monedas

La pandemia ha aumentado el uso de las tarjetas de crédito, debido al poco contacto que se tiene con el efectivo. Esto ocasionó una crisis que fue notificada por el Banco Central, ya que hay un déficit de más de 120 millones de pesos entre monedas y billetes.

En conversación con Mañana será otro día de Radio Concierto, Cecilia Feliú, gerenta tesorera del Banco Central, anunció la campaña «Rompe el Chanchito», espacio que busca promover el uso de las monedas cuando se paga con efectivo.

Al inicio de la conversación, Feliú comentó que «durante la pandemia las monedas quedaron en un lugar de difícil acceso. Cuando la gente empezó a moverse las dejaron guardadas».

«Ya no se debería usar el argumento de que es mejor pagar con tarjeta débito a la pandemia. Se empezó a pagar con billetes de alta denominación y se perdieron los vueltos».

Asimismo, la encargada del Banco Central habló sobre la importancia de las monedas en un sistema como el chileno. Según detalló es importante porque aún hay gente que no se adapta a las nuevas formas de pago

«Hay una gran demanda de uso de efectivo. Las monedas escasean no porque no hayan, estas se hicieron, sino porque no se están moviendo», dijo Feliú.

¿Cómo y donde puedo cambiar mis monedas?

Por otro lado, la gerenta tesorera del Banco Central enfatizó que esta era una situación muy importante y llamó a toda la ciudadanía a utilizar las monedas si es que se paga en efectivo.

Sobre eso dijo que «los bancos están aceptando monedas para que te las cambien por ejemplo. El Banco Central tiene una caja especial para esta tarea».

Además, señaló que «faltan todas las monedas, las que más se usan con las de 10 por la aproximación al 990. La de 100 también por su utilización en máquina. El llamado es a que si pagamos en efectivo es a que paguemos con monedas».