«Wednesday»: la nueva serie de Netflix inspirada en «Los Locos Adams»

Los genios de Netflix no dejan de descansar, ya que están preparando una nueva producción que estará relacionada directamente con «Los Locos Adams». Se trata de la serie «Wednesday» que ya tiene confirmado a parte principal del elenco.

El proyecto audiovisual está en pleno desarrollo por parte de la plataforma de streaming, y bajo el mando del productor y director estadounidense Tim Burton. ¡Que nivel!

La serie «Wednesday» estará enfocada en Merlina, la única hija mujer de la familia Adams, y narrará sus años como estudiante de la academia Nevermore.

Quién estará a cargo de darle vida a este mítico personaje, que más de alguno ha interpretado para algún Halloween, es la actriz que salió a la luz gracias a Disney, Jenna Ortega. Así que pronto podremos verla con cara pálida y trenzas largas con cara de nada (ya no que suele demostrar emociones).

Cabe recordar que Merlina fue interpretada originalmente por Christina Ricci, quien saltó a la fama gracias a este papel en las películas de los 90′.

Según la primera descripción de Wednesday, podemos esperar una serie de detectives sobrenatural y de misterio que nos mostrará cómo la protagonista intenta controlar sus habilidades psíquicas.

Además se focalizará en resolver una ola de asesinatos que está aterrorizando a la pequeña localidad. Todo esto mientras experimenta sus nuevas relaciones en Nevermore.

A Ortega se le suman otros protagonistas que dan vida a esta nueva versión de los Locos Addams. Se trata de Catherine Zeta-Jones como Morticia y Luis Guzmán como Gómez.

Our Addams family is expanding!

Catherine Zeta-Jones will step into the iconic silhouette of Morticia Addams while Luis Guzmán will bring to life the debonair Gomez Addams in the upcoming TV series Wednesday, starring Jenna Ortega as Wednesday Addams and directed by Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy

— Netflix (@netflix) August 9, 2021