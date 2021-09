Audio: Pareja lucha contra la bipolaridad de uno de ellos

Un emotivo llamado recibió la semana pasada nuestra Tencha Salvaje, que obligo a tomar en serio la problemática de la salud mental en nuestro país.

Gabriel se comunicó con «El Show de la Tencha», ya que quería pedirle a la viejita que lo ayudara a conectar con Nathaly, su esposa, ya que tenían algunos problemas. «Oye Tenchita te llamaba porque quería pedirte un favor. Quiero llamar a mi señora porque este último tiempo hemos tenido muchos problemas«, soltó.

Al ser consultado sobre que tipo de problemas estaban afectando a la pareja, el auditor confesó que vivía con una complicada enfermedad psiquiátrica que lo mantiene con tratamiento.

«Yo quiero partir por mi base que yo tengo una enfermedad psiquiátrica, yo soy bipolar. Tengo esto de los cambios de ánimo que nos afectan en la relación. Como que ella no me entiende, no sabe como tratarme», expresó Gabriel.

Según le relató el chiquillo a la Tencha, ambos tienen cuatro hijos y llevan 17 años juntos. Esta es una de las principales razones por las que quiere arreglar las cosas, de hecho comenzó un tratamiento, ya que la última crisis fue bastante complicada. «Yo la amo, amo a mi familia, y por eso me estoy tratando, porque yo quiero estar bien con ellos. Estoy con psiquiatra y tengo que hacer unos tratamientos psicológicos», contó Gabriel.

Sobre como son este tipo de crisis que vive el auditor, este contó que: «Puedo amanecer un día súper bien, pero tengo ataques de ida, de pena, es variable. La última que tuve fue de ira, pero no lo tomes como maltrato, sino que en tonos de hablar o de como expresarme. Eso a ella la complica, porque obvio que ella piensa que yo le puedo pegar o algo así».

Las palabras de su esposa

Obviamente nuestra Tencha se comunicó con Nathaly, para conversar con ella y conocer desde su visión como es vivir con una persona con bipolaridad.

«Es difícil, porque nosotros tenemos un problema de hartos años, llevamos 17 años juntos. Al principio era todo diferente, pero yo creo que el estrés y otras cosas que pasaron en la vida se desencadenó esta bipolaridad. Hemos tenido hartos problemas Tenchita, pero yo creo que esta es una oportunidad para los dos. Para poder salir adelante», comentó la chiquilla.

«Cuesta llevar la mochila. Cuesta entenderlo, el llevar la mochila por partner. Aparte que yo soy súper alegre, ando todo el día feliz, los problemas me los hecho para atrás. Pero con él es difícil estar así».

Finalmente, la pareja expresó sus ganas de seguir luchando juntos y agradecieron a Tencha el espacio para abrir sus sentimientos. «Voy a salir adelante por ti y por nuestros hijos, lo que más me importa es que todos sean felices, que se sientan amados por mi. Eliminar esos cambios para estar bien. Con el amor que nos tenemos vamos a salir adelante», sentenció Gabriel.