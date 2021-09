Belén Mora funó a papito corazón de su hijo: «No está ni ahí»

La comediante contó que el papá de su hijo mayor no le paga la pensión hace más de diez años.

El nulo pago de las pensiones de alimentos por parte de algunos progenitores/as es algo típico en nuestro país, lamentablemente. Así lo evidenció Belén Mora.

La comediante tiene un hijo de 16 años, que tuvo con una pareja anterior a Toto Acuña, el comediante con el que está emparejada hasta el día de hoy y con quien está esperando a su segundo retoño.

Durante las últimas horas Belén Mora denunció que el padre del joven no le ha pagado pensión alimenticia hace diez años.

La comediante lo hizo en el contexto de una conversación que respondió a la también comediante Bernardita Ruffinelli, quien planteó que los que no pagan deberían ir a la justicia.

Y agregó que “hoy, los únicos que pierden son niñxs y madres que deben asumir solas”, palabras que calaron en “Belenaza”.

Un lamentable testimonio

Ante la situación, Belén contestó que “el papá de mi hijo no paga hace diez años y no está ni ahí”.

La triunfadora de Olmué expresó que “he gastado en abogados y NADA”, desatando una ola de respuestas.

“Actualmente hay varios mecanismos de castigo para los deudores. El problema es que sistema no funciona. No estoy de acuerdo con que el estado sea garante solamente porque los papitos corazón son súper vivos y sabrán cómo evadir para que el estado pague y eso no es justo“, le dijo una seguidora.

De esta forma, Belén Mora transparentó una situación que viven miles de mujeres en nuestro país y para la que las diputadas Maite Orsini (RD) y Gael Yeomans (CS), ya presentaron un proyecto de ley que busca modificar la Constitución. Este busca establecer que la pensión de alimentos será parte integral del derecho a la seguridad social, así como la obligación del Estado garantizarla.

¿Será que esta es la única forma de que los hombres y mujeres sean responsables respecto al cuidado de los menores?