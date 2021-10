Audio: Tencha recibió testimonio de auditor que sufrió abuso sexual

Un emotivo y reflexivo llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje en medio de su programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa. Es que un auditor quiso contar parte de su historia personal para concientizar a los padres.

«Pelao» llamó a la viejita porque quería hablar sobre una vivencia que le cambió la vida completamente, lo destruyó pero a su vez lo fortaleció al crecer.

«Te estaba llamando para contarte mi historia personal y darle un consejo a los padres. Es un tema muy personal pero quiero hacerlo público porque ya estoy pasando por el proceso de aceptación», inició el auditor.

«Yo tengo 35 años, en mi infancia pasé por dos situaciones muy fuerte. A los 11 años yo sufrí de bullying en el colegio y se dieron cuenta hasta que mis compañeros me dejaron inconsciente. Para mis padres no fue fácil aceptar eso, el colegio no me quería perder porque tenía muy buenas notas, entonces lo único que hicieron fue cambiarme de curso», añadió.

Sin embargo, lo más fuerte de su relato vendría después, cuando le contó a Tencha que tan solo con 9 años fue víctima de violación. «Crecí con mucho odio, ese fue mi segundo evento que viví. Cuando era más chico a los 9 años sufrí de violación, mis padres no se dieron cuenta porque la persona supo manipularme. Ahora grande pienso, analizo todo lo que pasó. Él supo como hacerlo».

El auditor le contó a Tencha que su madre supo recién hace dos años lo que le había tocado vivir y que no se lo había contando a nadie. «Hace dos años yo recién le conté a mi mamá, cuando era chico no le conté a nadie. Lo que sí mi actitud cambió, yo era un niño destacado en el colegio. Y de un año para otro pasé a ser el niño rebelde. Yo puedo entender que en esos tiempos la psicología no era tan profunda como es ahora», aseguró el auditor.

«Ahora adulto empecé a ir al psicólogo para ver todo eso, porque fue algo que me gatilló bastante. Me hizo crecer con odio, yo odiaba todo, a todas las personas que estaban a mi alrededor. Crecí con homofobia, persona que era gay yo los odiaba, aunque no me hicieran nada» lamentó.

Finalmente, Pelao le aseguró a Tencha que decidió tomar terapia y que la razón más importante fue cuando se convirtió en padre. «Hace cuatro años atrás decidí ir al psicólogo, porque yo fui padre. Y cuando él fue creciendo empecé a tener miedo de que le pasara lo que me pasó a mí».

«Hay mucha gente que necesita ayuda, imagínate a mi me costó mucho aceptarlo. El consejo para los padres es que ayuden a sus hijos, cuando vean un cambio no lo tomen a la ligera. Denle buenos valores, ayúdenlos a que sean buenas personas», sentenció el auditor.