Nada nos detiene: Conversamos con Eduardo Grandón, integrante del G100

Este lunes Radio Activa le dio la bienvenida a la sección «Nada nos detiene», que estuvo encabezada por Pape Salazar. A raíz de la conexión entre Radio Activa y G100 que se unieron para mostrarle al mundo la pega de tantos a través del Campeonato Nacional de Emprendimiento. Concurso que busca acelerar el desarrollo económico de Chile, dándole visibilidad, consejo y capital a los emprendedores nacionales.

Durante la emisión de este miércoles de Nada nos Detiene conversamos con Eduardo Grandón empresario, emprendedor y académico, integrante del G100 y director ejecutivo del Grupo DTG.

También es consultor y mentor empresarial. Tiene estudios en la Universidad Católica del Norte, IEDE Business School, Universidad del Desarrollo, Universidad Andrés Bello, MIT Professional Education, Georgetown University School of Continuing Studies.

Eduardo relató como comenzó su unión con la vida de los emprendedores, detallando que todo fue gracias a sus padres. «Mi historia personal parte con padres emprendedores en la década del ’70 que tenían grandes empresas pero tomaron malas decisiones. Como hijo único me dediqué a estudiar, siempre tuve el gen de emprendedor pero siempre fui más estudioso. Finalmente me dedique a enseñarle a los estudiantes en escuelas de comercial y negocios, hasta que un alumno me dijo ‘profe usted habla mucho de emprendimiento pero nunca ha sido emprendedor'», relató.

«Eso me dejó pensando y justo coincidió con una oferta que me hizo un amigo de la infancia para comenzar a emprender. De eso ya van 12 años, que estoy con Grupo DTG, empresa de software. Ahora ayudamos a los emprendedores con tecnología», añadió Eduardo Grandón.

Su pega en el G100

Por otra parte, el integrante del G100 se refirió a lo importante que es para los emprendedores participar del concurso nacional, los beneficios que esto les trae en evolución laboral y económica.

«El proceso de participar de la comunidad Nada nos Detiene, va mucho más allá de ganar o no el premio. Es un proceso en el cual tu te beneficias, tu mejoras, donde haces consultas. Independiente del resultado, ya tienes un cambio en tu producto hasta el final de este proceso», explicó Eduardo Grandón..

«La idea es buscar varias opciones pero ir tomando una a medida que vamos creciendo, si bien no tener miedo al fracaso. Hay una frase que nosotros tenemos que es fracasar menos, fracasar rápido y fracasar barato. Eso es lo mejor para iniciar», añadió.

Consejos para triunfar

«No hay una disciplina, hay que ser autoiniciador partir tú mismo con tus ideas, que nadie te esté diciendo lo que tienes que hacer. Tienes un plan y lo ejecutas, ojalá partas temprano con eso. El segundo es enamorarse detenidamente con la idea, hay que estar abierto a los consejos de otros. Y algo para cerrar es ser resiliente, hay que darle siempre, revisar, si me caigo me paro. Esa parte es primordial en el éxito de un emprendedor», comentó Eduardo Grandón.

Revisa la entrevista completa aquí: