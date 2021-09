Homenaje a los 25 años de Pokémon ya tiene fecha de estreno

Novedades para los fanáticos de Pokémon, así lo anunció The Pokémon Company que le dio el vamos a «Pokémon 25: El álbum». El álbum musical conmemorativo por el vigesimoquinto aniversario de la saga.

La música llegará este 15 de octubre a todo el mundo y ya está disponible para su reserva en los principales portales de música digitales, según indicó Festigame.

Con artistas como J Balvin, Jax Jones, Post Malone o Katy Perry, el disco incluirá un total de 14 temas con un denominador común: celebrar 25 años de Pokémon, cada uno con su estilo.

«Pokémon 25: El álbum» solo se estrenará en formato digital, ha confirmado la compañía. Cabe recordar que todo comenzó a comienzos de año con el tema Only Wanna Be With You de Post Malone. Eso fue solo el principio, puesto que después tuvimos el tema Electric de Katy Perry, otro de los más celebrados de toda la discografía.

A continuación dejamos el listado al completo, en el que intervienen once artistas de escala internacional. El disco ha sido producido por Capitol Records en colaboración con The Pokémon Company International.

Katy Perry—Electric

Jax Jones—Phases (with Sinead Harnett)

Mabel—Take It Home

Lil Yachty—Believing

J Balvin—Ten Cuidado

Cyn—Wonderful

Vince Staples—Got ’Em

Louane—Game Girl

Tierra Whack—Art Show

Post Malone—Only Wanna Be With You (Pokémon 25 Version)

Yaffle – Reconnect (feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY)

Mabel—Take It Home (ZHU Remix)

Cyn—Wonderful (ZHU Remix)

Vince Staples—Got ’Em (ZHU Remix)

Pokémon, como saga de videojuegos también celebrará de aquí al próximo mes de febrero su vigesimoquinto aniversario. El próximo 19 de noviembre, los jugadores de Nintendo Switch recibirán Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, mientras que el 28 de enero de 2022 la serie acontecerá una nueva aproximación jugable y creativa de la mano de Game Freak con Leyendas Pokémon: Arceus. También recordamos New Pokémon Snap, disponible para la consola híbrida desde el pasado abril.