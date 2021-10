Audio: Daniel Fuenzalida desempolvó divertida anécdota en Bomberos

Un llamado de la nostalgia recibió Daniel Fuenzalida en medio de su programa «Central Radio Activa», que va de lunes a viernes de 09.00 a 12.00 horas por Radio Activa.

“Buenos días ‘Huevito’, por aquí todo bien. Yo compañero de su amigo Mario Huerta, así que muchos saludos”, envió un auditor.

De inmediato Daniel Fuenzalida comenzó a desempolvar los recuerdos de cuando fue voluntario de Bomberos, y explicó su relación con el hombre antes mencionado. “Mario Huerta es voluntario y bombero de la 17. Fue comandante, duró poco. Fue un gran compañero mío en la guardia nocturna, ese fue el que me sacó cagando de la elipse del Parque O’Higgins”, contó.

Es que su pasado por la institución le dejó varias anécdotas, entre ellas una de las que revivió en Central Radio Activa. “Yo fui con el pelo largo, como a una parada militar de los bomberos.

“Entonces yo me ponía el pelo con pinches para andar ordenado, y ahí me ponía el casco. Entonces una vez me dijeron ‘córtate el pelo porque viene el desfile en el parque’. Y yo no me quería cortar el pelo, iba en cuarto medio”, comentó Daniel Fuenzalida.

Por chascón, pa’ la casa

Según contó “Huevo”, había recibido la instrucción de ir a cortarse la chasca, porque tenía una importante presentación de Bomberos en el Parque O’Higgins. “Los cuerpos de Bomberos se juntaban en la entrada de Rondizoni, para ingresar al Parque O’Higgins y formar la cuadrilla. Lo mismo que en la parada militar, pero más prendida”, soltó.

“El capitán Mario Huerta me dice ‘oye la presentación es la próxima semana. Por favor córtate el pelo’. Y que hice yo, no me corté el pelo”, agregó.

Como no se había cortado el pelo, no encontró nada mejor que hacerse un peinado para que no se le viera la chasca. “La cuestión es que bien temprano me empecé a peinar, a mojar el pelo, para ver si pasaba piola. Y le pregunto a Humita, ‘¿oye se nota?’. Y él me dice ‘no, pasai piola’”.

“Y fui, me formé y aparece el wn de Mario Huerta, que no se le pasaba nada. Va pasando revista, miraba los zapatos, el pantalón, todo uno por uno. De repente llega, me dice de vuelta la cabeza, y lo doy vuelta. Y siento el cachamal en la nunca, saltó el caso y sale la media. Me parecía a la Botota”, contó Daniel Fuenzalida.

Finalmente, fue pillado por el capitán Huerta quién le dio la PLR por rebelde. “Recojo mi casco y me doy vuelta, ahí me dice “tiene retirada”. Y lo peor es que mis papás estaban ahí, mi papá se había comprado una cámara de fotos para el recuerdo y todo, la media cagadita”, expresó.

“Al final me fui al cuartel después del numerito que me pegue, siempre allá hay algunos copetitos para celebrar. Al final me puse a chupar para esperar a los weones jajajá”, sentenció Daniel Fuenzalida.