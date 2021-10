¿Se picó? Julio César Rodríguez se burló de Amaro Gómez-Pablos en pantalla

La polémica entre Julio César Rodríguez y Amaro Gómez-Pablos está lejos de terminar. Todo a raíz de los cuestionamientos que se le hizo el animador de Bienvenidos a JC producto de su apoyo a «La Lista del Pueblo».

Tal como era de esperarse, el animador Contigo en la Mañana, utilizó su programa para referirse a la polémica, aunque fiel a su estilo. Al iniciar el espacio Rodríguez no encontró nada mejor que hablar con acento español, aludiendo a la polémica.

«Estamos en zona de ataque, quiero hacer una confesión, yo soy el Pelao Vade, yo soy amante de La Lista del Pueblo, me voy a sacar la peluca», bromeó Julio César Rodríguez.

Justo después de tirar la talla, no encontró nada mejor que realizar un polémico gesto, levantar el dedo de al medio en pantalla. «¿Qué hiciste? ¿Hiciste un garabato?», le preguntó Monse, sorprendida.

Entregó su versión

Sin embargo, después de dicho gesto Julio César Rodríguez habló con su compañera, Monserrat Álvarez sobre la polémica. Insinuando que es una táctica de los políticos que, «nos quieren hacer como que nosotros estamos en algo, participamos de algún partido y eso es feo porque no es así, si fuera así yo lo diría».

«Por hacer un video con alguien no quiere decir que tu participes en un conglomerado», aclaró. Además, dijo que el hecho que «se sumen los periodistas a lo que tratan de hacer los políticos lo encuentro penca», expresó Julio César Rodríguez.

«Lo que yo quiero decir es que no estoy ligado a ellos (la Lista del Pueblo), nunca los he financiado, nunca me he ido a comer un completo con ellos», continuó. Finalmente, sobre Amaro, sostuvo que «me parece jugar a favor de los políticos y poderosos que quieren que nosotros nos callemos».

«Mi colega la embarró, pero son cosas de él. Yo siempre utilizo el humor, pero igual son cosas serias, porque nosotros tenemos que intentar siempre mantenernos al margen», sentenció Julio César Rodríguez.