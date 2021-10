Audio: Tencha «pascuera» recibió propuestas para concurso de fin de año

Un especial llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje en medio de su programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa.

Todo comenzó cuando un auditor llamó a la viejita para hacerle una importante consulta. «Tenchita te llamaba porque quería hacerte una pregunta. Oye cuándo van hacer la cuestión del concurso navideño, que estoy esperando y no pasa na'», lanzó el chiquillo.

Para que haga memoria, cada fin de año el equipo de Radio Activa prepara un concurso en el que regala importantes premios a sus fieles auditores. Años anteriores se han entregado 99 premios diferentes, premios en dinero, y así un sinfín de opciones para toda esa gente que está siempre apoyando a la 92.5.

Ante la duda del chiquillo, nuestra Tenchita le respondió de inmediato. «Mijito lindo ya que lo pone así, ya que lo preguntas ¿Qué te gustaría que hiciéramos este año?».

«Los 100 premios», le respondió el chiquillo. «Algo vamos hacer, estamos pensando en eso. Ha costado más que otros años, pero estamos trabajando para que funcione, para que salga. Viendo quién quiere poner premios», le explicó Tencha.

«El año pasado fueron 99 premios, este año quizás van a ser menos premios pero buenos. Las tiendas saben que está complicado hacerlo, pero lo intentaremos para que todos tengan la posibilidad de ganar», agregó.

¿Qué quieren los auditores?

Sin embargo, nuestra Tencha aprovechó el momento para consultarle a los auditores de Radio Activa, qué les gustaría que fuera el premio de fin de año este 2021.

Los auditores comenzaron a mandar diversas ideas, expresando cuáles eran las necesidades que actualmente tienen. Uno de los que más se repitió fue aportar con el pago de servicios básicos o deudas habituales de cualquier chileno.

«Yo pienso que siempre es bueno recibir una cantidad X de dinero, porque así uno lo puede disponer en lo que necesita. Porque si bien, uno quizás ahora no lo necesita, más adelante puede necesitarlo», «Yo soy feliz con un año de combustible gratis», «Tenchita a mi me gustaría que me paguen mis estudios, a mi me queda un año por pagar», «Sería bonito puras giftcards de mercadería», «Un carrito de supermercado con cositas para la Navidad», fueron algunas de las ideas.

Mientras que otros auditores le expresaron a Tencha algunos deseos que harían su vida más feliz: «Tencha yo creo que me gustaría un viaje con mi familia y mi marido, con todo pagado», «Hola Tenchita, yo soy taxista. No tengo mi auto propio pero me gustaría tener uno mío para trabajar tranquilo», «Podrían regalar diferentes programas dentales en distintas UF, porque varia gente ha llamado pidiendo ayuda».