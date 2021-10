Dra. Cordero trató de «chueco, con el doble faz» a Julio César Rodríguez

La polémica protagonizada por Julio César Rodríguez y Amaro Gómez-Pablos está lejos de terminar. Esto luego de los cuestionamientos que le hizo el animador de Bievenidos, ante el «apoyo» que mostró hace algún tiempo JC a los candidatos de «La Lista del Pueblo». Ahora fue la Dra. Cordero quién lanzó nuevos dardos contra el animador.

La psiquiatra, quién era íntima de JC Rodríguez se lanzó con todo y le prestó ropa al español. “¿Por qué voy a solidarizar con el mentiroso? Con el chueco, con el doble faz”, afirmó la psiquiatra a través de un live de Instagram.

De hecho, la Dra. Cordero expresó que comparte plenamente los dichos del español contra el animador de «Contigo en la mañana». “De hecho yo escribí un comentario que me lo borraron inmediatamente”, señaló.

¿Mal empleador?

Sin embargo, el cahuín no quedó ahí. Incluso, arremetió contra el Julio César Rodríguez por su salida del “Síganme los buenos”, late que anima el periodista y donde la Dra. Cordero asistía recurrentemente como panelista.

“Yo con él terminé mi relación, nunca hicimos un contrato, era un acuerdo de mano y de respeto. Él ni siquiera me habló de pagarme una indemnización por los años de servicio, no se habló. Echó también a los miembros de la banda (del programa), que eran ‘los Innombrables’”, acusó.

Por último, la Dra. Cordero recalcó que Rodríguez tiene un discurso “buenista” en pantalla. “Típico de los rostros de los matinales. Dicen unas cosas maravillosas, que son la gentileza hecha persona, abiertos de mente, pero en lo cotidiano, en su vida privada, no lo son“, remató.

La defensa de JC

Hace algunos días Julio César Rodríguez habló con su compañera Monserrat Álvarez sobre la polémica. Insinuando que es una táctica de los políticos que, «nos quieren hacer como que nosotros estamos en algo, participamos de algún partido y eso es feo porque no es así, si fuera así yo lo diría».

«Por hacer un video con alguien no quiere decir que tu participes en un conglomerado», aclaró. Además, dijo que el hecho que «se sumen los periodistas a lo que tratan de hacer los políticos lo encuentro penca», expresó Julio César Rodríguez.

«Lo que yo quiero decir es que no estoy ligado a ellos (la Lista del Pueblo), nunca los he financiado, nunca me he ido a comer un completo con ellos», continuó. Finalmente, sobre Amaro, sostuvo que «me parece jugar a favor de los políticos y poderosos que quieren que nosotros nos callemos».

«Mi colega la embarró, pero son cosas de él. Yo siempre utilizo el humor, pero igual son cosas serias, porque nosotros tenemos que intentar siempre mantenernos al margen», sentenció Julio César Rodríguez.