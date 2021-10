Mea Culpa: las confesiones que dejó entrevista a «Chacal de Puerto Montt»

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de Mea Culpa, el programa animado por Carlos Pinto que retornó después de años fuera de pantalla. La historia del segundo capítulo fue la de «El chacal de Puerto Montt».

Tal como es tradición, al terminar el capítulo se ve la entrevista que tiene el animador con el protagonista del capítulo. Actualmente Cristián Barría, más conocido como «chacal de Puerto Montt», cumple condena en el Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt; por el homicidio de la chef y docente Paola Vega.

«Uno no tiene derecho a quitarle la vida a alguien», dijo el sujeto a Pinto, quien señaló que el móvil de su delito fue “solamente robarle el teléfono”.

Sin embargo, el conductor de Mea Culpa le replicó: “Cristián te robaste el teléfono, ese era tu afán, pero terminas quitándole la vida a una mujer inocente”.

“Yo sé yo sé que cometí un delito grave, que le quité la vida a una persona inocente, otros cometen un delito más grande y están en libertad”, respondió Barría.

“¿Acaso tú quieres estar en libertad?”, preguntó Carlos Pinto al escuchar la respuesta de “El chacal de Puerto Montt”.

“No. Yo no quiero estar en libertad. Si algún día el Tribunal o la Corte de Apelaciones a mí me bajan los años, yo no estoy pidiendo mi libertad”, respondió Barría protagonista del segundo capítulo de Mea Culpa.

La crítica que dejó el capítulo

Si bien los fanáticos de Mea Culpa están felices con el regreso de la trama policial, hay detalles que han molestado de sobremanera y que han criticado en redes sociales.

Se trata de la excesiva cantidad de comerciales, los que le han quitado cierto dinamismo a la trama. De hecho, hay quienes han afirmado que optaron por verlo el viernes en YouTube.

“Por qué no me dejan ver tranquila el capítulo, terminaré odiando cada comercial”, escribió una usuaria en Twitter.

“Parece que el capítulo vale harta plata por tanto comercial”, señaló otra de las seguidores del programa. “Mucho comercial, se pierde la magia”, publicó, por su parte, otra televidente.