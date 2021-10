No es ficción: Qué accidentes han ocurrido en rodajes de película

Este viernes se informó la tragedia que está viviendo Hollywood y la industria cinematográfica internacional, esto luego de que el actor Alec Baldwin matara accidentalmente a la directora de fotografía en pleno rodaje.

El hecho ocurrió cuando en plena grabación el actor disparo una pistola que supuestamente era de utilería, y que no sabía que estaba cargada. Lamentablemente el accidente también dejó herido al director del filme, Joel Souza.

Alec Baldwin se encontraba junto al equipo en las inmediaciones de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EE.UU.). La oficina del Sheriff abrió una investigación para esclarecer qué pasó y qué tipo de proyectil tenía el arma.

Hace algunas horas el actor rompió el silencio en su cuenta de Twitter, donde lamentó el accidente y confirmó estar cooperando en toda la investigación.

«No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia», señaló Baldwin.

«Estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna», sentenció.

