Presidente Sebastián Piñera: «Jamás he dejado de privilegiar el interés público por sobre cualquier otro interés»

En cadena nacional habló la tarde de este lunes el Presidente Sebastián Piñera para aclara su vinculación con la investigación internacional «Pandora Papers».

El mandatario habló desde La Moneda respecto a los antecedentes expuestos por medios como Ciper y El País, en la que se informaba información determinante respecto a su interés en Minera Dominga.

«Desde abril de 2009, antes de asumir mi primera presidencia; me desligué absolutamente de la administración y gestión de las empresas familiares», inició el Presidente Sebastián Piñera.

«A partir de esa fecha, no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas. La decisión de esas empresas de vender Minera Dominga el año 2010; lo cual no me fue informado, fue para evitar conflictos de interés»; agregó el mandatario.

«Jamás he dejado de privilegiar el interés público; el bien común, por sobre cualquier otro interés»; añadió Sebastián Piñera.

[VIVO] El Presidente @sebastianpinera realiza punto de prensa desde La Moneda https://t.co/rC7QQkDYDf — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 4, 2021

Oficialismo respalda al mandatario

Desde el Gobierno también se refirieron a esta complicada situación de conflicto de interés que vincula al Presidente Sebastián Piñera con uno de los proyectos más cuestionados del último tiempo.

«Bueno obviamente no tiene absolutamente ningún sustento; toda vez que absolutamente todo lo que se ha conocido y que se ha dicho hoy día que era comillas nuevo, no lo es», aseveró el portavoz de La Moneda, Jaime Bellolio.

“En esto no hay nada que ocultar, porque está ahí presente, fue ampliamente conocido, difundido, es absolutamente legal y el presidente no tuvo participación”, argumentó, señalando que “entonces querer hacer una acusación constitucional no es más que un aprovechamiento político y una lógica de golpe blanco que es inaceptable en una democracia”.

Respecto de por qué se hizo la transacción en un paraíso fiscal, el vocero indicó que “esta es una empresa que tiene que informar absolutamente todos los ingresos y egresos a Chile, por lo tanto, no existe ningún tipo de ilusión al respecto. No desinformemos”.

Consultado sobre un conflicto de interés, el ministro dijo que “no entiendo esa cuestión, es algo que pasa el año 2011, 10 años después estamos hablando de un proyecto, que en donde no tienen ninguna relación ni el Presidente ni su familia, entonces cómo podría haber un conflicto de interés”.