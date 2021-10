Raquel Argandoña estuvo en riesgo vital: pidió por sus hijos

Un complicado estado de salud vivió Raquel Argandoña la semana pasada, cuando se informó que tuvo que ser intervenida de urgencia en la Clínica Alemana. Todo a raíz de una «obstrucción intestinal».

La panelista de Bienvenidos sigue internada en el centro de salud y bastante delicada intentando recuperarse de la intervención quirúrgica de urgencia.

«Fue sometida a una exploración quirúrgica por vía laparoscópica y está recuperándose adecuadamente. La paciente se encuentra estable y en observación”, indicaron en su minuto desde el recinto médico.

Sin embargo, nuevos detalles comenzaron a salir respecto de la actual situación de salud de Raquel Argandoña. Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quién a través de un Live en su cuenta de Instagram entregó nueva información.

Según indicó tuvo comunicación directa con Félix Ureta, pareja de Raquel Argandoña, quién habló respecto a su actual estado de salud. «Me dijo que la Raquel ya está mucho mejor, que ya está recuperada, saliendo adelante, comenzando a comer de a poco, caminar, a moverse», dijo en el video.

Eso sí, también confidencia que la mamá de Nano y Calderón no lo pasó nada bien y que la situación pudo ser peor. “Fue una operación súper complicada, estuvo incluso en riesgo vital en algún momento de la cirugía, pero que ahora está bien, ya pasó lo terrible y peligroso, tiene que cuidarse nomás”, complementó.

“Probablemente va a estar el resto de la semana internada todavía, pero está mucho mejor”, cerró.

La triste petición de la «indomable»

Este lunes, Sergio Marabolí, amigo de Raquel Argandoña, señaló que recibió una especial petición de la comunicadora. Esto, si es que su estado de salud empeorara.

“Hay un temor de parte de ella, se preocupa mucho de lo que pasará con su familia afortunadamente está con la visita de la hermana en la mañana y en las tardes con su pareja, con Félix Ureta”, afirmó en diálogo con radio Agricultura.

Y sobre la misma, agregó: “en caso de que pasara algo más grave que, no estamos esperando, me pide que me preocupe de resguardar a sus hijos mediáticamente y que no les pase nada”. reveló.