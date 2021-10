Sigue la polémica: Chino Ríos se querelló por injurias contra Jordi Castell

Al parecer la pelea entre Chino Ríos y Jordi Castell está lejos de acabarse, ya que escaló un paso más allá y llegó a tribunales. Especialmente luego de que el fotógrafo declarara en televisión que el ex tenista se encontraba vinculado a cosas ilegales.

Por esta razón Marcelo Ríos presentó una querella por injurias en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Según señaló La Tercera, Chino Ríos presentó su demanda por «injurias graves»; debido a estas declaraciones y a otras que Castell había realizado anteriormente en el programa web «Carpool VAC». Espacio donde aseguraba que el ex deportista tenía romances con travestis y traficantes de drogas.

La demanda indica que las declaraciones del fotógrafo buscan «imputar la existencia de vicios y/o faltas a la moralidad capaces de perjudicar considerablemente la fama, prestigio e intereses de Marcelo Ríos».

Finalmente, se indica que la defensa de Chino Ríos exige que Jordi Castell pague una pena de 3 años en prisión y una multa de 15 UTM.

El fotógrafo cerró la polémica

Cuando recién comenzó la polémica, Castell se defendió revelando que cuando tocaban a su familia se transformaba en un demonio. Sin embargo, lo cierto es que meditó la situación; y decidió cerrar la polémica para siempre a través de su cuenta de Instagram.

«Cuando debo escuchar a la gente que me quiere, leer consejos de personas sabias y principalmente mi marido, que termina siendo más controlado y pacífico que yo», inició Jordi Castell.

«Frente a esta batahola que se armó por uno que festina con la muerte de mi perro, me persigue públicamente cada cierto rato buscando pretextos, extrae fotos con mi marido para publicarla en su cuenta, me manda inbox con canciones de madrugada y no se cansa de dispararle violencia a todos», añadió.

Por otra parte, Jordi Castell definió el trato de Marcelo Ríos como un «arsenal de acoso y obsesiones». Y aclaró que siguiendo su personalidad habría reaccionado de una forma mucho peor, incluso revelando información que le ha llegado por redes sociales.

«Prefiero cerrar filas con los míos desde la cordura, la paz y estabilidad con la que me relaciono tanto con ustedes como con mi entorno, la calidad de vida personal y profesional que he construido y el nivel humano que, por esta vez, voy a obedecer guardando bajo llave la rabia que no conduce a nada bueno y guardaré silencio», expresó.