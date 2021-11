10 años de matrimonio:¿Quién es la esposa de Arturo Longton?

El ex chico reality contó que lleva 11 años casado y a pesar de estar separado sigue unido a su pareja.

Un confesión que dejó a todos impactados fue la que se mandó Arturo Longton en el programa web «Socios de la Hamburguesa en ruta». Es que el chico reality soltó un detalle no menor de su vida privada: está casado.

La «leyenda» de los programas de telerealidad fue consultado por sus estado civil y reveló que hace más de 10 años que está casado, y que solo está separado de hecho. «Siempre he estado casado, nunca me he separado legalmente», contó el exchico reality.

«Tenemos como una relación bien especial nosotros dos (…) Nunca tuvimos hijos y como que nos vamos a querer toda la vida… y de repente como que estamos juntos, pero no estamos», expresó Arturo Longton.

Sin embargo eso no fue lo único que soltó Longton, ya que contó que a pesar de que están separados, tienen sus remember. «Es extraño, porque yo he tenido parejas entre medio, pero yo doy mi vida por ella (Daphnee) y no por mi pareja; es una cosa como un karma».

De hecho, lo describió «como que tengo un sentido de protección y como un amor más profundo de lo normal».

«Por ejemplo, tú me preguntas ‘¿por quién das tu vida?’, y yo doy mi vida por ella po’, así, como tú la das por tu hijo o tu hija, yo la doy por ella y nadie más», contó Arturo Longton.

Es el amor de su vida

Una de las declaraciones del ex chico reality que más llamó la atención fue cuando declaró que no le importa estar con otras personas, ella siempre será la más importante. «Esté con otra persona, enamorado de otra mina y todo, ella es prioridad siempre».

Ante el testimonio del ex-chico reality, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot lo agarraron para el leseo y le preguntaron si había ido a terapia para entender aquel vínculo. Aun así, el reconoció que no sabe si Daphnee ha tenido nuevas parejas tras la separación

Luego, contó que «una vez le dije ‘hasta el día que yo me muera, te voy a ayudar en lo que sea’», recalcando sus sentimientos hacia ella.

¿Quién es la afortunada?

Poco se sabe respecto a la mujer que se ganó el amor eterno de Arturo Longton. Su nombre Daphnee Bunney, actualmente tiene 45 años y es Ingeniera Comercial.

La pareja se conoció en la Quinta Región, pololearon durante 10 años y finalmente en 6 de noviembre del 2010 contrajeron matrimonio por el civil. Daphnee al contrario de Arturo Longton, mantiene su vida privada en bastante silencio. De hecho, pocas veces aparecieron juntos en eventos públicos en la época de recién casados.

Revisa aquí algunas postales de la esposa de Arturo Longton: