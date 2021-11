Audio: Chiquilla llamó a Pape Salazar para contarle doble vida de su amor pandémico

Una actualización de una historia digna de teleserie de Mega fue la que recibió nuestro querido Pape Salazar, en su programa Yo Soy tu Pape. Espacio que va de lunes a viernes desde las 18.00 horas, hasta las 20.00 por Radio Activa.

Todo comenzó cuando una auditora agarró el cuernófono para poder comunicarse con Pape y contarle en que había quedado su historia de amor. La chiquilla había llamado en plena pandemia, para contar que estaba recibiendo regalos de un admirador secreto, quién finalmente terminó siendo su vecino.

Posterior a eso, el amor hizo lo suyo y la pareja terminó pololeando. Pero eso no fue todo, ya que el amor siguió su rumbo y en abril de este año la pareja pisó el palito, así lo aseguró la chiquilla a Pape Salazar. Todo esto porque la pareja se iba a ir a vivir a Canadá y esperaban a su crio (actualmente tiene seis meses de embarazo).

Todo cambió

Sin embargo, el jueves pasado la auditora digna de una serie de Netflix volvió a llamar a Pape Salazar porque tenía que contarle en que había quedado toda su historia de amor. «No nos fuimos, ya no estamos juntos», fue la patita que se tiró la chiquilla.

«Nos íbamos ir a Canadá, estaba todo listo, estábamos en el aeropuerto. Yo renuncié a mi trabajo, él también, vendimos todo», agregó la auditora.

«Llegamos hasta la zona de embarque, hasta la PDI. A mí me dejan pasar, pero a él lo devuelven (…) Yo dije ‘qué pasa acá, de qué me perdí. No podía salir del país por pensión de alimentos», expresó la chiquilla dejando a todos impactados.

Según le contó a Pape Salazar, su galán pandémico, era papito corazón, pero no le había dicho que tenía hijos y pareja: tenía una doble vida. «El drama fue después, él se hacía el tonto, el desentendido».

«Pasó una hora y veo que llega una muchacha con un niño, y yo sintiéndome pésimo. Hacen pasar a la chica, yo me metí a la mala para saber que estaba pasando porque no sabía que pasaba. Ahí el encargado me dice ‘señorita, acá su marido tiene una orden pendiente por pensión de alimentos y no puede viajar. Aquí está la ex pareja, y la tipa decía yo soy la pareja'», relató la chiquilla.

Finalmente, la auditora le contó a Pape Salazar que a los días después del episodio pudo conversar con el papito corazón quién tuvo que enfrentar el cagazo. «Él me asumió todo, pero que él no estaba con ella supuestamente. Yo no le creo nada», contó.

Ahora solo se encuentra esperando la llegada de su bendición, aunque está consciente de que él es el papá de su bebé y estarán unidos por siempre.