Audio: Portal del Web se emocionó con historia de auditor viudo

Un llamado muy emocionante vivió Dj Black, Freddy Guerrero y JL Godoy mientras hacían el Portal del Web. Programa regalón de Radio Activa que va de lunes a viernes, desde las 14.00 horas, hasta las 16.00 horas.

Un auditor se contactó con los cositos para contar su dura historia, no quiso dar nombre pero se bautizó como «el viudo». En un potente relató, el chiquillo abrió su corazón para compartir la experiencia que vivió con la pérdida de su esposa, cuando él tenía 34 años y ella 33.

«Cuando Chile estaba jugando el mundial, para el 2014, estaba contra Australia sino me equivoco y Chile había ganado. Estaban todos contentos y todo el tema, hasta el Presidente había pedido a los empleadores que dieran permiso y todo. Y mi esposa ese día me llama y me dice ‘oye gordo nosotros vamos hacer un asado aquí en la oficina, así que me voy a quedar viendo el partido», inició ante la atenta escucha del Portal del Web.

«Yo estaba libre y me quedé en la casa de mis papás con mis hijos, todo bien po. Y ya Chile había ganado, todos celebrando, eran tipín 8.30 horas. Y yo la llamo por teléfono para saber que iba a pasar, si ella venía para mi donde mis papás o yo me iba a la casa con los niños», agregó el auditor.

Como era de esperar la celebración se alargo en todo Chile, pero su esposa le avisó que no se preocupara ya que pronto se iría a casa. «Ahí ella me dice ‘no tranqui, yo en media hora llego porque voy en moto’, a todo esto ella trabajaba en un servicio técnico de motos. Le pasaron una moto en el trabajo, ella andaba en moto», contó «el viudo» al Portal del Web.

La difícil espera

El tiempo empezó a pasar, y el auditor contó que no tenía información de su esposa, situación que obviamente lo molestó pero también lo puso en alerta.

«Cuento corto, no me llamó y le digo a mi mamá ‘sabes que iré a buscarla’. Fui como buen pobre en micro y en la espera para tomar la micro me llama un amigo por teléfono y me dice ‘guatón tengo que decirlo sin filtro, tu esposa tuvo un accidente y parece que falleció'», soltó impactando a los locutores del Portal del Web.

«Y mi hijo al lado mío preguntando ‘qué le pasó a mi mamá’, tuve que inventar que la detuvieron los Carabineros, una mentira piadosa para que mi mamá se quedara con los niños», añadió.

Finalmente, el cosito contó al Portal del Web que decidió ir a ver que había pasado con su esposa, según relató el accidente había ocurrido en la Rotonda Quilín, por lo que su amigo no dudó en acompañarlo hasta el lugar.

«Cuando llego allá me encuentro con la sorpresa, ya había fallecido, tuvo un trauma encéfalo craneano. No hubo posibilidad de hacerla revivir, ya no había nada que hacer (…) Entonces cuando llego y me encuentro con la escena, veo los autos pasando, veo un nailon naranjo y quedé paralizado», comentó muy emocionado el auditor.

Lucha diaria

«Lo primero que pensé fue que le digo a mis hijos, estaba blanco. Imagínate, después de haber sido un maldito diabólico, la conozco a ella, ella me guía a la luz. Me convierto en un hombre de casa, armo mi familia, logro tener hijos y me pasa esta tragedia».

Los locutores del Portal del Web agradecieron al auditor que abrió su corazón para contar su potente historia, pero también destacaron la fuerza que tuvo para salir adelante.

«Los primeros dos años fueron los más terribles de esta historia, como le dices a tus hijos que su mamá no va a volver nunca más (…) Yo estuve a punto de perder la fe, pero fue mi mamá quién me dijo que no la perdiera. Las cosas tuvieron que ser así, pude haber sido yo», comentó el cosito.

«Costó pero se pudo. Paso mucho tiempo volví a conocer a alguien, no resultó pero esa es otra historia», expresó «el viudo» al Portal del Web.