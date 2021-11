Mamá de Víctor Díaz recordó a Felipe Camiroaga: «Me cuida a mi hijo desde el cielo»

Una final infartante tuvo el programa culinario de «El Discípulo del Chef», que definió al flamante ganador de la segunda temporada dándole el triunfo a Víctor Díaz, más conocido como «Zafrada».

Luego de una intensa votación, el público de «El Discípulo del Chef», determinó que el ganador de esta segunda temporada (y por paliza) sería el oriundo de Iloca. Víctor Díaz ganó con un 92,32% de las votaciones, mientras que Gala Caldirola se quedó con el segundo lugar (3,87%) y Jacqueline Pardo con el tercero (3,81%).

“Estoy súper contento, yo creo que no por el premio, sino por el apoyo de la gente, que eso yo creo que es lo primordial en esto de la televisión. Si no tenemos su cariño, no somos nadie”, reveló emocionado tras consagrarse como el gran ganador del espacio culinario, quien de paso se llevó 15 palitos para la casa.

La emoción de su mamá

Luego de recibir las felicitaciones de sus compañeros y su familia, la conductora Emilia Daiber fue directamente a hablar con la mamá de Víctor Díaz. Quien no sólo agradeció el apoyo a su hijo, sino que también le envió un afectuoso saludo a Felipe Camiroaga.

«Estoy muy contenta. Tenía mucha fe. Tiene unos ángeles en el cielo, sus abuelitos que lo apoyaron. Que lo cuidan. Y a Felipe, le agradezco mucho a Felipe que me cuida a mi hijo desde el cielo», expresó la mamá del Zafrada entre lágrimas.

Cabe recordar que Víctor Díaz y Felipe Camiroaga tenían una estrecha relación que se remonta en el terremoto del 2010, cuando el animador de TVN conversó con el niño (en ese entonces) ¡Incluso le regaló un caballo!

En marco de los 10 años de la muerte del ex rostro de TVN, el ahora ganador de «El Discípulo del Chef» dio una entrevista donde dijo que la conmemoración «En vez de ser un día alegre, yo creo que es un día triste, porque se formó una amistad, un lazo muy bonito con él».

“El que me trajo mi primer caballo y eso es algo especial. Quiero mandarle besitos al cielo y esperar que se encuentre súper bien mi amigo Felipe», añadió Víctor Díaz.

Respecto al caballo, este se llama Dominó. «Él hizo las gestiones y todavía está en mis manos. Tiene como 17 años más o menos. Cuando estoy con él, me acuerdo de Felipe», reveló Zafrada.

Finalmente, también tuvo palabras relacionadas al día que se conocieron. «Era muy sencillo, no era distinto con las personas humildes. Tuvimos una química muy simpática».