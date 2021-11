Coté López frenó en seco a los odiosos: «Critiquen lo que se puede cambiar en unos minutos»

La vida de las influencers no es fácil, mientras algunos son muy queridos en redes sociales, también son blanco de constantes criticas. Esto es algo que Coté López al parecer vive a diario.

La empresaria compartió una dura reflexión en su cuenta de Instagram donde se refirió a las constantes críticas que llegan en relación a la apariencia de sus labios. «¡Hola! soy Coté López, a los 17 años me pusieron algo en el labio que debió irse y nunca sucedió. Por lo que a los 26 años realicé 5 intervenciones por dentro del labio para retirar el producto», inició Coté López.

«Salió todo, pero me quedaron las cicatrices por dentro, las cuales abultan mi labio inferior, el bigote y afecto la movilidad. No puedo cambiar eso. Sé perfectamente como está mi labio. No sigo ‘haciéndome cosas'», comentó la influencer.

La molestia de Coté López no quedó ahí, ya que le mandó un recado a todos los envidiosos/as que pasan tirandole mala onda en sus redes sociales sin ningún pudor. «De verdad no necesito que alguien cada día me lo recuerde. Las cámaras siempre aumentan más ‘el pequeño defecto’ pero yo aprendí a aceptarlo, espero que ustedes también lo logren» señaló la empresaria.

Junto con afirmar que: «Si necesitan que alguien les diga sus defectos envíenme sus fotos y puedo hacerlo por ustedes, pero yo no necesito. Tengo espejo» además de pedir a sus seguidores que si ven a alguien criticando su físico, los envíen a esta publicación.

Recibió puro apoyo

Para finalizar Coté López añadió: «Solo critiquen lo que se puede cambiar en unos minutos. Para mi fue un largo camino aceptarlo, ahora ya me da igual, pero podrían dañar a alguien que está luchando con sus comentarios. Con mucho cariño, yo».

Al poco tiempo de compartir la publicación, la esposa de Luis Jiménez recibió más de 28 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes la llenaron de apoyo y ánimo.

«La gente critica mucho al resto y ellos serán perfectos?»; «Pero lo que les molesta es que aún así tus labios son hermosos»; «No faltan las viejas Julias»; «Cuando va a entender la gente que NO hay que opinar sobre el cuerpo de otros?»; «excelente aclaración!» y «No somos quien para criticar» le escribieron a Coté López.