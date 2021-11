Audio: Tencha escuchó la historia de un auditor que perdió a su familia

Un significativo llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje en medio de su programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa.

Gerardo (43) decidió comunicarse con nuestra viejita para contarle su difícil situación. Producto de la irresponsabilidad de un borracho, el auditor perdió a toda su familia hace tres años.

«Yo en realidad llamo para que tú me des un poquito de aliento. Porque en realidad yo voy a cumplir tres años desde que se fue mi señora y dos hijos pequeños. Me lo arrebató un curao en la calle», contó Gerardo a Tencha.

«Hace tres años me arrebataron mi vida completa, vivo porque el aire todavía es gratis, yo creo que por eso vivo» agregó.

Según relató nuestro auditor, todo pasó en Fiestas Patrias de 2019, cuando su esposa y sus dos hijos de 11 y 5 años pasaban por un paso habilitado para los transeúntes.

«Fue un 17 de septiembre, en la noche, en un paso de cebra que no fue respetado por un de estos inconscientes, que le gusta manejar con alcohol. Él está preso, esta cumpliendo una bajísima condena de 10 años, por haber matado a tres personas», expresó Gerardo.

«Es terrible vivir de esta manera Tenchita, qué voy hacer. No me queda otra que salir adelante», añadió nuestro auditor.

El apoyo llegó de todos los radioactivos

Ante las declaraciones de Gerardo, Tencha solo le envió palabras de apoyo para que el chiquillo saliera adelante. «Tienes que salir adelante, ni siquiera me imagino el dolor que sientes, el dolor de perder a toda la familia en un instante«, le dijo la viejita.

«La verdad es que es terrible para mí Tenchita. Pero bueno, cómo te digo, yo vivo prácticamente porque tengo una familia, mi mamá. Ha sido un poco complicado ya que hace un año se fue mi padre», respondió.

«A pesar de que yo sé que ellos están bien en estos momentos, están al lado de nuestro grandísimo creador. En un principio yo estaba muy enojado con él, porque no entendía porque le tocó a ellos. Pero desgraciadamente el mal siempre está en la calle, hay que cuidarse de todo Tenchita«, agregó.

Sin embargo, aclaró que a pesar de los malos momentos jamás ha pensado en atentar contra su vida. «No he pensado en cosas drásticas, para nada. Sueño con el día de mañana, una locura a lo mejor, pero sueño acostarme un día, soñar con ellos y que ella me venga a buscar, me tome de la mano y me lleve».

De todas maneras quiso enviarle un mensaje a todos esos padres/madres que no aprovechan a sus retoños. «Quiero dar un mensaje, quisiera decirle a todos esos papitos corazones que se aferren a sus hijos, cuídenlos, ámenlos, ténganlo siempre con ustedes. Muchos de ustedes tienen la suerte de tenerlos y ellos los necesitan».