Audio: Tencha Salvaje fue a pitutear a Radio Concierto

Un icónico momento vivió nuestra querida Tencha Salvaje, la encargada de conducir el programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa.

Es que la viejita no encontró nada mejor que andar pituteando en otras radios, así tal cual lo lee. La señora se fue a pasear a Radio Concierto donde tuvo una divertida aparición en el programa «Comunidad Sin Anillo».

La Tencha entró al estudio para conversar un ratito con los locutores del espacio, Paloma Moreno y Pato Bauerle. Una vez instalada la viejuja no encontró nada mejor que meterse en la pauta del programa, fue ahí donde entregó sus apreciaciones respecto a Halloween.

«Nada, no sé que es esa cuestión, yo nunca me he disfrazado en la vida. Alguna vez me puse una peluca en algún motel», soltó Tencha sin ningún pudor.

Además, contó que decidió dejar de hacer eventos debido a su edad y a los riesgos que tiene para una vieja sabrosa como ella salir de la casa. «No hay evento, dejé de hacer eventos porque hay mucha gente mala en la calle. Así que mejor quedarse en la casita, tranquilita», comentó.

Una de las preguntas que le hicieron los animadores de «Comunidad sin anillo» a Tencha fue respecto a su estado civil. Y ella respondió bien segura: «No tengo pareja, las caderas es lo único que tengo pareja».

Finalmente, la vieja mostró que la edad le estaba pasando la cuenta, ya que le preguntaron sobre su espacio en Radio Activa y ella mostró la hilacha. «No me acuerdo, se me olvida, es que el alzheimer me tiene muy mal. Ya no sé quien soy, voy por la calle y no sé si soy él, yo, no sé. No sé quién chucha soy», soltó entre risas nuestra Tencha.

Revive aquí el momento: