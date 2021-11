Bolocazzo futbolero: los mejores memes del partido Chile vs Ecuador

Un miércoles triste para gran parte del país, así amanecieron los chilenos luego del complicado partido que vivió Chile vs Ecuador, la noche de este martes. El duelo se llevó a cabo en el estadio de San Carlos de Apoquindo, a las 21.15 hrs.

La Roja perdió 2-0 contra la escuadra ecuatoriana, en un duelo que estuvo marcado por las tragedias futboleras, dejando la zona de clasificación al mundial de Qatar 2022.

Un primer tiempo de pesadilla vivió Chile en la precordillera. Temprano, a los 9 minutos, el visitante se puso en ventaja con la anotación de Perdis Estupiñán; quien recibió muy solo dentro del área tras un centro y sacó un potente zurdazo que superó la estirada de Claudio Bravo.

Poco después, a los 13’, Chile se quedaría con 10 hombres en el campo por la expulsión directa del experimentado volante Arturo Vidal, quien levantó mucho el pie y terminó impactando la cara de Felix Torres.

Cuando ya nada parecía ir peor, Eugenio Mena a los 26 minutos y Alexis Sánchez a los 32’ sufrieron problemas musculares y terminaron siendo inmediatamente reemplazados por Gabriel Suazo y Jean Meneses, respectivamente.

Tal como era de esperar por medio de redes sociales los hinchas de Chile no dudaron en compartir los mejores memes de cada uno de los momentos del partido. El favorito de varios fue la expulsión de Arturo Viral, luego de una patada que quedó marcada en la cara de uno de los ecuatorianos.

A pesar de que el camino se volvió más difícil para Chile, aun quedan partidos que podrían cambiar el panorama para la selección, que se encuentra en el sexto lugar de las posiciones. Habrá que esperar el próximo encuentro el 27 de enero del 2022 cuando Chile reciba a Argentina. Y a ti, ¿te gustaría ver a La Roja disputando el mundial de Qatar 2022?

