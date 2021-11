Ex de Iván Cabrera salió en su defensa: negó haber vivido violencia

Tiffany Magrini, ex esposa del bailarín y madre de sus dos hijos decidió romper el silencio y hablar sobre lo ocurrido.

La confirmación de la relación entre Iván Cabrera y Gala Caldirola ha traído más malos ratos para los involucrados que felicidad. Es que los seguidores de la pareja han tirado pura mala onda, tanto así que los tortolitos decidieron bloquear los comentarios de sus redes sociales. Incluso, algunos le sacaron en cara el pasado al bailarín.

Sin ir mas lejos algunos usuarios de Instagram, le recordaron a Iván Cabrera haber sido acusado de violencia intrafamiliar por su ex esposa y madre de sus dos hijos, Tiffany Magrini. Con el fin de poner en «alerta» a Gala, sobre su nuevo romance.

Sin embargo, la ex esposa del «Potro» decidió salir aclarar la situación y darle un espaldarazo al padre de sus hijos que estaba siendo atacado y acusado de violento.

«Hola, desde hace mucho tiempo veo comentarios contra @ivancabrerabjj donde se le acusa de ser un hombre golpeador. Lo cual surgió luego de una publicación mía hace años donde yo hablé de malos tratos», inició la ex esposa de Iván Cabrera en su cuenta de Instagram.

«Malos tratos que eran peleas y discusiones las cuales nos hicieron terminar. Por ende, yo nunca hablé de golpes. (Maltrato), y por lo mismo dije hace unos días atrás al tener una muy buena relación con él como padres de nuestros hijos prefiero aclararlo y que de una vez por todas no comenten más cosas que no corresponden», añadió a su declaración.

Finalmente, Tiffany aclaró que mantiene una excelente relación con Iván Cabrera. «El día de hoy luego de 3 años de nuestra separación tenemos una relación muy buena en pro a nuestros hijos que para cada uno de nosotros es lo más importante, porque ambos somos padres extraordinarios. Gracias», finalizó la bailarina.

Pero ¿Qué paso?

Para que se haga una idea de la verdadera razón de las acusaciones en contra de Iván Cabrera le contamos el cahuín. En el año 2019 el bailarín y su ex esposa le pusieron fin a su relación luego de cuatro años de matrimonio y ocho de noviazgo, de los cuales nacieron sus dos pequeños hijos.

El término fue todo un show mediático, ya que el «Potro» dio una entrevista a Las Últimas Noticias, donde aseguró que su ex mantenía una relación con su mejor amigo y estaría esperando un hijo de él.

“Es como recibir un balde de agua fría que te cuenten que tu mejor amigo y tu ex están juntos. Porque por más que se hay terminado está relación, uno nunca espera recibir una noticia como esta”, indicó Iván Cabrera al medio anteriormente citado.

“Sé que no puedo estar en guerra toda la vida con él ni menos con ella que es la madre de mis hijos, pero siento que será algo que me costará disculpar”, manifestó.

Ante la declaración de Iván Cabrera, Tiffany rompió el silencio por medio de su red social, donde entregó su versión de lo ocurrido. “De verdad que eres un chiste. Hasta el día de hoy, jamás comenté absolutamente nada de nuestro término, que fue hace 8 meses, no hace 4 como te conviene decir, ¿por qué no comentas que estabas en una relación desde que estabas conmigo?, todas tus infidelidades, de todos tus maltratos, de todas tus malas palabras y de tus malos tratos, porque no te conviene”, sentenció Magrini.

“Estás tan despechado, que trato de entenderte, pero jamás pensé que eras tan malo. No pensaste ni en tus hijos”, concluyó.