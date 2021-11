Debut y despedida: así fue el paso de Freddy Guerrero por The Covers

Nuestro querido «obi-wan» no cautivó al jurado del programa con sus dos imitaciones.

Y llegó el día, nuestro querido Freddy Guerrero tuvo su debut en el programa The Covers 2, este domingo en la noche. Aunque no todo salió como esperábamos.

El locutor del «Portal del Web» hizo sus dos interpretaciones, la primera de ellas fue del italiano Eros Ramazzotti. En su primera aparición nuestro cosito interpretó un clásico del cantante, Otra como Tú.

Sin embargo, la pintacha de Freddy Guerrero no convenció tanto al jurado ni al público, ya que se suponía que tenía que verse igualito que al artista que estaba imitando. Y en su look aparecía con el pelo largo y barba, cosa que Eros Ramazzotti ni en sus mejores años se presentó así ante el público.

Aunque no todo es malo, ya que a pesar de no parecerse ni en pelea de perros al italiano, el jurado de The Covers 2, destaco el talento vocal de nuestro Freddy Guerrero. Nuestro chiquillo llegó al tono del artista, lo que lo ayudó a pasar a la segunda presentación.

«De look estás tú, está mucho Freddy y poco Eros», le lanzó Javiera Contador, preguntándole que «no sé como lo harías si esto avanza porque tu barba es intocable para ti».

«Es que hago a Obi Wan-Kenobi, entonces me matas el personaje porque ahora viene la Comicon. Llegué a un acuerdo», explicó el locutor, dándole un giro a la situación diciendo que «es un Eros bien peludo»

«Una versión nueva de Eros Ramazzotti», le dijo entre risas la actriz advirtiendo que si, en caso de continuar en competencia, las caracterizaciones se ponen más estrictas aun.

¿Melame?

Posterior a su primera aparición llegó el momento de presentar a su segundo personaje, se trata de Liam Gallagher, el vocalista de Oasis. Aunque nuevamente su barba le complicó la situación, ya que no lograba parecerse a su artista. Incluso los chatos de la web compararon su apariencia con la de Melame, el personaje humorístico de Mauricio Flores.

«No hubo ningún esfuerzo de parecerse en términos de look», le dijo Beto Cuevas.

Lamentablemente la poca personificación de nuestro querido Freddy Guerrero le ocasionó ser uno de los primeros eliminados de la jornada. Pero nuestro chiquillo quedó feliz con la experiencia.