El desesperado llamado de Coté López: pide difusión para Marcha por los niños

Desde que volvió a Chile, Coté López ha estado utilizando sus redes sociales como método de difusión de su trabajo. Pero también de importantes acontecimientos sociales, entre ellos la denominada «Marcha por los niños»; iniciativa que nació a raíz de crímenes como el de Tamara, Itán y Tomasito.

La empresaria ha asistido en varias ocasiones ha marchas que se han realizado en el centro de Santiago, pero nunca había pedido con tanta desesperación que sus seguidores asistieran a la nueva convocatoria que está fijada para este domingo 7 de noviembre.

“No sé cómo comenzar a escribir porque de verdad me gustaría que lo leyeran y q no se quedaran en la primera frase. No olvidaré algo que me dijo un día Raúl, el papá de Tami: ‘si esto no nos hubiera pasado yo tampoco estaría en las marchas, por eso entiendo a la gente que no va’. Me pareció tan verdadero, fue honestidad pura“, partió diciendo Coté López en su cuenta de Instagram.

Agregando que, “la intención de este post es que no esperemos a que nos suceda algo así para luchar por nuestros niños. Las marchas son realmente muy tranquilas, repletas de niños felices con globos y juguetes, pero también repletas de padres, hermanos, primos… buscando justicia por sus niños que ya no están. Y ahí te das cuenta que algo que uno ve tan lejano, la verdad es que pasa y pasa muy seguido”.

Pidió mayor presencia

Por otra parte, Coté López contó que en la última manifestación pudo hablar con Camila, mamá de Tamara con quién ha tenido varios encuentros. «Lloramos durante mucho y en mi interior mientras sentía que ella desvanecía del dolor yo solo pensaba: necesito quitarle un poco de dolor».

“Ya no tienen nada… no tenía que morir… Tami no tenía que morir… pero la ley que hay es capaz de dejar al asesino con arresto domiciliario bajo custodia de los padres. Hay tantos derechos humanos que los cuidan”, expresó.

Y añadió que “lo único que les queda a estos padres es luchar por la ley Tamara, una ley que protegerá a todos nuestros niños de abusos, asesinatos”.

Por eso, la empresaria decidió tomar la bandera de la causa e invitó a todos a reunirse el próximo domingo en Plaza Italia.“Quiero de verdad suplicarles en nombre de los miles de papás que buscan justicia por sus hijos, que asistan. Es este domingo a las 15:00 horas desde el metro Baquedano”, señaló Coté López, finalizando así su insistente llamado.