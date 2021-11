¿Se tinturó la chasca? Pelo de Julio César Rodríguez llamó la atención en redes

El animador de Contigo en la Mañana apareció con un nuevo look que no pasó desapercibido entre los televidentes.

En la pantalla chica ningún detalle pasa desapercibido, y bien debería saberlo Julio César Rodríguez, quién fue blanco de críticas en redes sociales.

El animador de Contigo en la Mañana presentó un nuevo look, que al parecer no dejó muy contento a los televidentes. Según se pudo ver en pantalla JC se tinturó el pelo, un color mucho más claro del que es habitual verlo.

Una mezcla de un rubio bastante claro es el color que se le podía ver a Julio César Rodríguez a través de la televisión, algo distinto al que estábamos acostumbrados a verle hace algunos días atrás.

Como era de esperar, las redes sociales reaccionaron de inmediato al extraño color de pelo del animador. Aunque no aprobaron mucho la nueva facha del rostro de CHV.

Por el momento el animador no se ha referido al particular cambio de look que presentó en pantalla, pero como es tradición Julio César Rodríguez siempre tiene un aire juvenil y se lo toma con humor.

Revisa aquí algunas reacciones:

Qué onda la tintura rasca de Julio César? @ContigoCHV 🤦🏻‍♀️ — Priscilla Rodríguez (@pitirodriguez) November 3, 2021

#ContigoEnLaManana..que te hiciste en el pelo??😱😱😱😱 — M. Isabel Martinez (@isamguz) November 3, 2021

#ContigoCHV #ContigoEnLaManana @ContigoCHV

JC Rodriguez cada dia mas colorin el toni tachuela es un mojon a su lado y la Monserrat Alvarez se pone las zapatillas del toni pastelito ! — Dina Del Campo (@DinaDelCampo1) November 3, 2021

Ver a JC Rodríguez de rubio no resiste análisis, pero un viejo dicho versa lo siguiente : LA CABRA SIEMPRE TIRA AL MONTE. y éste flaitongo lo deja bien claro. — Margarita (@Margari45012274) November 3, 2021

@ContigoCHV díganle a JCRodriguez que no le queda el rucio 🤭🤭🤭 @alvarez_monse — Afita07 (@afriz07) November 3, 2021

Que chucha el pelo de JC Rodríguez! Entre naranjo, rucio y verde! 😂😂 CTM!#ContigoCHV pic.twitter.com/Ei6he0GLIi — Cato ✌️ (@cato_ceb) November 3, 2021

Se emocionó en pantalla

Uno de los momentos que llamó la atención este miércoles, fue le emoción que mostró Julio César Rodríguez mientras conversaba a primera hora de la mañana con Monserrat Álvarez. El animador se refirió al canal que más quería desde que comenzó su carrera profesional.

«Al canal que más quiero es a TVN, pero lo quiero por distintas razones. Porque me dieron la primera oportunidad, porque confiaron en mí, creo en la televisión pública y estatal, creo que tiene que existir, creo que tiene que ser fuerte y que puede ser el canal que puede marcar tendencia», explicó Julio César.

Con evidente emoción, recordó que «ahí tuve a mis hijos, nacieron mis hijos y murió mi hijo también, y todos esos procesos los viví en TVN».

Además, contó que «responde a una época de mi vida donde uno creía que se jugaba la vida en la pega, perdí relaciones bonitas porque yo en TVN dormía, pasaba la noche descuidando a mi familia. Entonces le tengo un cariño especial, ya llegué más grande a CHV».

«No puedo mentir, pero uno se debe al lugar donde trabaja (…) Quiero mucho a este canal, pero ahí tengo la raíz», concluyó.