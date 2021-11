El duro mensaje de la mamá de Tomás Bravo: “No solo fue víctima del agresor”

Ha casi 9 meses del deceso de Tomás Bravo, niño de 3 años que fue encontrado sin vida en la localidad de Caripilun, su madre decidió compartir una potente reflexión.

Estefanía Gutiérrez, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece el pequeño. Sin embargo, lo más desgarrador fue el texto que la mujer compartió. “Le encantaba la música. Ser feliz, libre y vivir la vida como cualquier niño… pero no pudo seguir viviendo esas cosas, disfrutar su niñez, cumplir sus sueños, tener sus propias metas por que le quitaron la vida a tan corta edad».

«Mucha gente a veces se pregunta por qué tanto hablan del Tomás, por qué tanta difusión. No es solo el Tomás. Yo lo sé, yo no quería esto, menos mi hijo. Yo quería ver crecer a mi bebé, él era quien tenía que ir a dejarme flores al cementerio, no yo a él», lamentó la mamá de Tomás Bravo.

Por otra parte, Estefanía se refirió al complicado caso policial que afectó a su pequeño y la exposición pública que tuvo el caso en Chile . “No quería que él fuera conocido ya muerto por un caso que llegó a todo Chile. Por algo tan traumático”.

“Quería que se hiciera conocido por ser un buen futbolista o quizás un operador de máquinas como el tanto soñaba. Yo jamás imaginé que Tomi iba ser tan amado por personas que nunca lo conocieron en vida”, agregó Tomás Bravo.

Planes a futuro

«Desde que nació mi Tomi siempre planeaba todo a futuro con él, organizaba meses antes sus cumpleaños. Este año se graduaba del jardín, el próximo entraría a pre-kínder. Íbamos a viajar al sur a fin de año. Todo lo imaginé en mi mente y solo quedo ahí en una ilusión», expresó Estefanía Gutiérrez.

Asimismo, explicó que «antes de pensar por qué Tomi siempre esté en redes sociales, piensen que el aún no tiene verdad y justicia. Que era un bebé de solo 3 años que también sufrió, que no hay un maldito culpable detrás de las rejas. Debe ser muy fuerte ver a un hijo morir, pero no saber realmente qué le pasó a tu hijo, cómo sufrió, cuánto y con quién estuvo, créanme también es un dolor horrible».

Finalmente, agradeció «el cariño incondicional que le entregan a mi hijo, que no se olvidan de él. Si no fuera por todo el apoyo de ustedes, el caso de mi hijo se hubiese cerrado hace tiempo con el informe del SML donde dice que el se perdió solito. Eso no es así, no es justicia».

«Tomás no solo fue víctima del agresor, sino de un claro ejemplo de la injusticia y de lo mal que trabajan las instituciones públicas en nuestro país. Sigan pidiendo», rogó la mamá de Tomás Bravo.