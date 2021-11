Faloon Larraguibel se indignó por viral que acusa infidelidad de su esposo

Un cahuín de aquellos fue viralizado por medio de la plataforma de Tiktok, y tiene como protagonistas a Faloon Larraguibel y su esposo, el futbolista Jean Paul Pineda

Todo comenzó cuando una usuaria de la aplicación realizó un video mostrando unos pantallazos que vinculaban a la pareja y una posible infidelidad. En el primero de ellos se ve como el deportista le envía un coqueto mensaje a la chiquilla: “Si no fuera comprometido, haría lo que sea por conocerte”.

“Estas comprometido” respondió la tiktoker a Jean Paul Pineda. “No me gusta mentir, pero si fuera secreto conocernos lo haría feliz”, lanzó coqueto el futbolista generando la molestia de la chiquilla.

“Respeta a tu esposa klo, tení’ la media mina”, le escribió la usuaria. Finalmente, no encontró nada mejor que enviarle los pantallazos a Faloon Larraguibel: “Vales más que eso bonita”, pero la animadora no encontró nada mejor que bloquear a la chiquilla.

“Me bloqueó, hombres cu…”, agregó la tiktoker sumando miles de visitas con el caso.

La respuesta de la animadora

Obviamente, ante lo popular que se hizo el video de Tiktok, Faloon Larraguibel no encontró nada mejor que referirse a la situación por medio de su cuenta de Instagram.

“En serio hay tanta gente preocupada por mí? De verdad lo agradezco infinitamente. Pero querer cagarle la vida a una persona es demasiada maldad. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie de mis decisiones”, inició la animadora.

“Para que no me sigan tapando con mensajes las niñitas, un consejo para ellas, sean más observadoras, no se queden con lo primero que ven. Esa foto que yo tenía es de hace mas o menos dos años”, detalló Faloon Larraguibel.

“Y si tuve o no problemas con mi marido y lo superamos, es problema mío y yo decido que hago con mi vida y la vivo como quiero. Y me amo más que la cresta. Que envidia provoca ver a las personas felices, cuático”, lanzó sin filtro.

“Van a tener que aguantarse no más porque más estupenda y más feliz me van a ver. Buenas noches”, sentenció Faloon Larraguibel.