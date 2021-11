Elecciones Presidenciales 2021: ¿puedo votar si tengo Covid-19?

Quedan solo dos días para que Chile se enfrente a un nuevo proceso de Elecciones Presidenciales, parlamentarias y de Consejero Regional 2021. Instancia que se realizará nuevamente en medio de la crisis sanitaria que afecta al mundo por la llegada del Covid-19, y un alza de casos.

Es por esta razón que el Servel, informó las medidas sanitarias que se aplicarán para que las personas puedan votar en este proceso. Además, se aclaró qué ocurrirá con aquellos que sean contacto estrecho de alguien activo con coronavirus.

¿Cuáles son las medidas sanitarias para estas elecciones presidenciales?

El Ministerio de Salud y Servel habilitaron un sitio web para responder consultas sanitarias sobre estas Elecciones Presidenciales 2021. Entre esto, se encuentran las recomendaciones generales a tener a consideración.

Uso de mascarilla sanitaria todo el tiempo. Solo se puede retirar para validar la identidad al momento de votar.

Utilización de alcohol gel.

Llevar su propio lápiz pasta azul. En caso de no llevarlo, se prestará un lápiz que será higienizado después de casa uso.

¿Puedo votar en las elecciones presidenciales si tengo Covid-19?

Por otra parte, las autoridades explicaron que las personas que hayan sido registrados como Covid-19 positivo no podrán ir a votar, ni ejercer como vocal de mesa en esta Elecciones Presidenciales. Esto, debido a que deberán hacer una cuarentena obligatoria de al menos 14 días desde que se confirmó el diagnóstico positivo.

Lo anterior también rige en el caso de las personas que sean declaradas como contacto estrecho de una persona con coronavirus. Y es que estos no podrán votar en las Elecciones Presidenciales 2021 si es que no han cumplido con el tiempo de confinamiento obligatorio. Cabe recordar que este es de 10 días si no se tiene vacuna y se reduce hasta siete días si tiene el esquema de vacunación completo.

Esto también aplicará para los casos de Covid-19 positivos o contactos estrechos que hayan salido como vocales de mesa para estas Elecciones Presidenciales 2021. El presidente del consejo directivo de Servel, Andrés Tagle, explicó que esta es una de las excusas para ausentarse de su papel en estas elecciones, siempre y cuando tengan la documentación.