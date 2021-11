La tensa pará de carros de Daniela Aránguiz a Perla Ilich

Un tenso momento dejó el capítulo del pasado miércoles de «El Discípulo del Chef«, esto luego de que Daniela Aránguiz le parara los carros sin filtro a Perla Ilich.

El momento se generó cuando la gitana que se hizo conocida por tener su propio docureality, junto a su compañero Patricio Sotomayor comenzaran agarrar para el hueve.. a la ex chica Mekano y al actor Ignacio Garmendia. Quiénes fueron catalogados de «cuicos».

“La Daniela hace la hue… que quiere”, susurró Sotomayor. Perla, por su parte, continuó con la broma. “Cuicos con cuicos se entienden, nosotros somos más del pueblo”, dijo entre risas.

Sin embargo, esa última frase alcanzó a ser escuchada por Daniela Aránguiz, quién no quedó nada de contenta con los dichos de sus compañeros del equipo verde. Por lo mismo fiel a su estilo, y con la pura ‘cara de cuica’ fue y la “encaró” en pantalla.

“Oye Perla, deja de pelarnos. ¿Por qué nos estás pelando?”, le dijo sin pelos en la lengua, aunque con un tono de humor.

El actor que se hizo conocido por su personaje de Mateo, en Amanda, también se lo tomó con Andina. “Lo dijo desde el humor. Yo lo tomo así. Lo mejor es tener una buena actitud, de ánimo y cooperación”, afirmó el actor.

La advertencia de Daniela Aránguiz

“Yo molesto a la Dani en buena onda. Tenía una percepción negativa de ella, pero siento que nos llevamos bien y nos podemos llevar mejor”, aclaró al rato Ilich en las clásicas entrevistas que se realizan afuera de la cocina.

Sin embargo, en esas mismas conversaciones, la Dani lanzó una dura advertencia. Si bien reveló que no tiene mala onda con nadie, es puede cambiar en cualquier momento. “Si me buscan, me encuentran, pero mientras no me busquen, yo no tengo por qué tener problemas con nadie. Todo el mundo conoce que soy brava”, remató Daniela Aránguiz.