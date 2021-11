Familia inició desesperada búsqueda de joven de 17 años: «Es como si se la hubiese tragado la tierra»

Un difícil momento pasan por estos días la familia de Mariana, joven de 17 años que se encuentra desaparecida desde el lunes 22 de noviembre. Todo ocurrió mientras se dirigía al colegio en la comuna de Peñalolén .

Los familiares de Mariana, indicaron que ella llegó hasta el metro Quilín, donde tomó un microbús equivocado. Posteriormente, su teléfono marcó ubicación en Estación Central.

María Angélica Acevedo, madre de la joven, conversó con Chilevisión, e indicó que, «es como si se la hubiese tragado la tierra porque no se sabe. El lunes en la mañana, cuando se supone que ella tiene que ir al colegio; lo cual obviamente no hizo, tomó una locomoción hacia el Metro Quilín. Ella se bajó de la locomoción, caminó hacia la estación del Metro, bajó y desde ahí no se sabe nada más».

«Yo recordé que le había pedido que tomara una foto, entonces cerca de las 08:10 horas le mandé unos WhatsApp que decían ‘hola hija, por favor recuerda la foto’. Esperé un rato y cuando vi que tenía solamente un visto me pareció extraño porque ella siempre contesta el teléfono», añadió la mamá de la joven de 17 años.

Además, la angustiada madre aclaró que llamó a su hijo, pero ésta no le contestó. «Ahí ya llamé al colegio para que me comunicaran con ella. Después volví a llamar y me dijeron que no había llegado. Cuando ya vimos que era las 14:30 horas, yo dije ‘aquí algo raro hay’, porque Mariana no es así», precisó.

«Fuimos el lunes a la comisaría de Peñalolén, hicimos la denuncia como a las 17:00 horas, y claramente por presunta desgracias porque sabemos que a mi hija le pasó algo», continuó la madre de la joven de 17 años.

¿Qué pasó con Mariana?

En conversación con el canal la mamá de la joven de 17 años, fue consultada sobre las teorías correspondientes a la desaparición de Mariana. «Para mí es mejor pensar que se fue con alguien, que se puso de acuerdo con un pololo, pero ella se hubiera comunicado conmigo. Esto no es así. Mariana desapareció y desapareció no más. Aquí nada hacía pensar que Mariana estuviera planificando esto, porque ella salió con su mochila sin ropa».

«En redes sociales no se encontró nada porque actualmente no tenía movimiento», complementó.

Asimismo, explicó que «si hubiese llegado a estar con depresión o alguna pena, obviamente los papás son los últimos en enterarse».