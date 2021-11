Flaviana Seeling cautivó a sus seguidores con foto desnuda

La ex chica axé compartió en su cuenta de Instagram una sensual fotografía.

Una de las figuras más icónicas del movimiento axé en Chile es Flaviana Seeling, quién fue integrante de Axé Bahía. La brasileña lleva años en el país y se mantiene vigente hasta la actualidad gracias a las redes sociales.

La bailarina comparte constantemente su día a día, proyectos y vida familiar por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 600 mil seguidores.

Sin embargo, en esta ocasión, Flaviana Seeling dejó la grande entre sus seguidores al promocionar su emprendimiento, ya que se decidió por compartir una postal en la que aparece completamente al desnudo; mientras aparece posando en un lujoso jacuzzi, mirando a la cámara y con una copa en la mano.

«El camino al ÉXITO es la actitud!!!!» es parte de lo que escribió la brasileña para acompañar la foto, quien al poco tiempo de publicarla recibió más de 9 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en comentarle lo mina que se ve.

«Hermosa, simplemente hermosa»; «Hermosa fla»; «ooohh hermosaaa me encanta tu tatuaje»; «Eeeeso Fla!!!!! Con todo si no pa que»; «Ay no wna… K mina!!!»; «puro estilo»; «eres una diosa linda hermosa bella perfecta guapa y mucho mucho mas» y «Bien lindo tu tatuaje» es parte de lo que le escribieron.

Aunque no es la primera vez que comparte una foto de ese estilo, para su cumpleaños dejó a todos impactados al subir una postal en la que solo una flores le tapaban algunas partes de su cuerpo.

Chascarro en vivo

Hace unos días te contamos que Flaviana Seeling estuvo en medio de la noticia luego de que protagonizara un divertido chascarro en medio de un despacho para el programa ‘Somos un Plato’ de TV+ y del cual es panelista.

Resulta que la brasileña andaba de vacaciones en Punta Cana, pero de todas formas seguía en contacto con sus compañeros en el espacio de cocina, así que en un primer momento de habló con ellos sobre cómo había sido su viaje.

La cosa es que en un momento tuvo problemas con el micrófono y no se escuchaba lo que decía, así que cuando finalmente cuando volvió el audio, lo primero que se le escucho decir a Flaviana fue «Ahí sí, ya conche… cállate».