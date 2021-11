José Miguel Viñuela le dice chao a la pantalla: “Creo que no voy a volver a la televisión”

Una profunda conversación tuvo José Miguel Viñuela junto a su nana Nené, en el programa “Los 5 mandamientos”. Espacio de Canal 13, animado por Martín Cárcamo.

El animador entregará detalles respecto a como se ha reinventado realizando divertidos videos en redes sociales con Nené. Además, confesará a Martín Cárcamo que, a más de un año del incidente del corte de pelo en pantalla, fue muy doloroso el término de su vínculo contractual con el canal.

“Claramente me dio pena irme. Hay amistades, gente técnica que conozco hace muchos años, amigos, productores, y por eso fue doloroso dejar el canal. Sentía de alguna manera que Mega es como mi casa televisiva, y me habría gustado retirarme ahí. Yo creo que me fui antes de tiempo”, declarará.

¿Volverá a la pantalla?

Sin embargo, José Miguel Viñuela también fue consultado acerca de si piensa regresar a las pantallas, entregando una respuesta que dejó a todos impactados.

“Yo creo que no voy a volver a la televisión. En este último tiempo he descubierto un área que era desconocida y que me ha permitido tener libertad en mi calidad de vida, no depender tanto a veces del tema editorial, poder hacer un programa como el que hago hoy, donde soy yo mismo sin limitaciones”, comentó el animador.

Finalmente, José Miguel Viñuela no cerró del todo las puertas de su relación con la pantalla chica, ya que lanzó que, “no digo que no vaya a volver el día de mañana”, matizará luego, para agregar: “pero claramente el género al que volvería hoy es la entretención. No haría nada más que reír y entretener gente, que es lo que me gusta”, sentenció.

Cabe destacar que actualmente el animador se encuentra sacándole brillo a su posicionamiento en redes sociales, espacio donde ha creado contenido junto a Nené. Además, tiene otros proyectos que no están relacionados a las comunicaciones.