A todo cachete: Karla Melo sorprendió con veraniega postal

Una foto de alto impacto fue la que subió Karla Melo a su cuenta de Instagram, mientras disfruta de unos paradisiacos días en Punta Cana junto a su hermana.

La actriz se encuentra disfrutando de unos días en el caribe, y no dudó en mostrar lo que Dios le dio por medio de una postal en la que aparece usando un diminuto bikini, para broncearse como corresponde. ¡La que puede, puede!

“Pa qué voy a escribir alguna wea po 🌴🌞 shao”, escribió Karla Melo en su red social.

La postal cuenta con más de 96.000 likes y un sinfín de comentarios de sus seguidores, quiénes no dudaron en piropearla como lo merece. “Me mueroooooo hermosa 😍”, “Shao y era 🔥”, “🔥🔥🔥🔥🔥”, “Perfección❤️🔥”, “Que lindos corazones”, “Hermosa”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Su nuevo proyecto musical

Karla Melo le dio el vamos a su carrera musical en solitario, con el lanzamiento de su primer single denominado “Voh no sabí querer”. Frase de su mítico personaje Flavia de la serie nacional “El Reemplazante”. “Estoy muy contenta anoche lancé mi canción, el videoclip que lo pueden ver en Youtube y la verdad es que estoy cumpliendo un sueño”, contó la chiquilla.

Respecto a peculiar nombre de su canción, Karla Melo contó que la frase se transformó en parte de su vida, tanto así que hasta creo un emprendimiento con ella. “La verdad es que esta frase me ha marcó en la vida, cambió mi vida. Por la serie “El Reemplazante”, la gente la hizo conocida, hicieron memes, me los mandaban y yo me hice hasta una polera”, comentó la actriz.

“Antes de todo esto de la música yo vendí poleras con esta frase, porque ya era mucho lo que la gente me escribía sobre todo las mujeres. Entonces pensé ‘tengo que hacer algo con esto’ y vendí. Y ahora lo voy hacer de nuevo”, agregó.