Paloma Soto cumplió un sueño: actuará en Mea Culpa

En Chile los actores no sueñan con llegar a Hollywood, sino que en muchos casos sueñan con actuar en una de las producciones más icónicas del país, «Mea Culpa». Es el caso de Paloma Soto.

La cantante, actriz y esposa de Kramer es una de las fanáticas del programa policial, tanto así que cuando era adolescente actuaba y grababa casos en su casa. Pero su fanatismo llegó tan lejos que incluso le escribió al periodista a cargo del programa para que fuera considerado si volvía a la serie: hasta que lo logró.

Paloma Soto será parte del elenco del capítulo de este jueves de Mea Culpa. “Siempre he visto ‘Mea Culpa’, me encanta. Yo reunía a la familia para verlo. Me encantan estas historias así heavy, como que me vuelan la cabeza. No puedo entender al ser humano. Digamos que soy la fan número uno, ya”, comentó a Publimetro.

“Cuando era chica decía ‘Algún día voy a actuar ahí’. Imitaba a las actrices y la manera que tiene Carlos Pinto de dirigir”, cuenta y explica que tiene los libros del periodista. “Le escribí, le dije soy la señora de Stefan Kramer, para que me pescara”, dice en medio de una carcajada y continua su relato. “Si alguna vez vuelve ‘Mea Culpa’, por favor cuenta conmigo… Se cumplió mi sueño, porque en esta temporada me llamó. Imagínate la felicidad: contándole a toda mi familia, todos celebrando conmigo”.

Rápida producción

Luego de la petición de Paloma Soto, solo pasó un mes de aquel día. Un viernes le enviaron el guion y el martes ya tenía que estar en el set grabando el capítulo. “Fueron dos días, súper entretenido, bacán ver a Carlos Pinto como dirige. Fue una súper buena experiencia”. Agrega que actuó con un interprete a quien había visto antes. No puede revelar detalles de la trama, pero cuenta que no es una criminal. “Como son historias reales y después viene el testimonio, buscan a alguien que se parezca. Ojalá me llamen para otro capítulo y que calce”. Sí adelanta que “es un caso estremecedor y escalofriante”.

Respecto a la opinión de Kramer sobre su participación, la actriz reveló que, «estaba feliz, sabe que soy fanática. De hecho, no sé si fue para un aniversario o para mi cumpleaños, se consiguió un saludo de Carlos Pinto. Stefan le contó una historia para que él hablara como lo hace en el programa. Así de fan soy”.

Revisa aquí la promo del capítulo: