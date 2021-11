¡Por paliza! Zafrada se coronó como ganador de «El Discípulo del Chef»

Una final infartante tuvo el programa culinario de «El Discípulo del Chef», que definió al flamante ganador de la segunda temporada. Espacio que tuvo a puras celebridades en esta versión.

Cinco fueron los famosos que llegaron a instancias finales Kenita Larraín, Gala Caldirola, Víctor «Zafrada» Díaz, Yuhui Lee y Jacqueline Pardo (la mamá de Arturo Vidal). Sin embargo, por decisión de Sergi Arola, Carolina Bazán y Ennio Carota, quedaron en el camino Kenita Larraín y Yuhui.

La decisión de los chefs determinó que Víctor Díaz, Gala Caldirola y Jacqueline Pardo, fueran los rostros que lucharían por ser el verdadero «Discípulo del Chef». Aunque finalmente luego de presentar sus platos finales, la decisión de elegir al ganador sería del público, quiénes votaron desde sus casas a través de una página web destinada por Chilevisión.

Y tras presentar sus platos finales, la decisión de elegir al flamante ganador o ganadora recayó en el público, quien pudo votar desde sus casas.

El premio se fue a Iloca

Luego de una intensa votación, el público de «El Discípulo del Chef», determinó que el ganador de esta segunda temporada (y por paliza) sería el querido Zafrada, Víctor Díaz.

“Estoy súper contento, yo creo que no por el premio, sino por el apoyo de la gente, que eso yo creo que es lo primordial en esto de la televisión. Si no tenemos su cariño, no somos nadie”, reveló emocionado tras consagrarse como el gran ganador del espacio culinario, quien de paso se llevó 15 palitos para la casa.

El chiquillo que se hizo conocido por entregar su testimonio en medio del terremoto del 27F, cuando solo era un niño se ganó el cariño y respaldo de los televidentes que votaron incansablemente por él. Sin ir más lejos, Víctor ganó con un 92,32% de las votaciones, mientras que Gala Caldirola se quedó con el segundo lugar (3,87%) y Jacqueline Pardo con el tercero (3,81%).

Revisa aquí las palabras de Víctor luego de ganar: