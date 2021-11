¿Quién fue? Renata Bravo reveló nombre de famosa que le quitó el pololo

Una confesión de alto impacto fue la que hizo Renata Bravo en medio de la emisión del programa Podemos Hablar, donde asistió como una de las invitadas. Y además reveló que una famosilla nacional le levantó al pololo.

La comediante aclaró que el hecho ocurrió hace varios años atrás, pa’ que no se pase rollos. El lugar del hecho fue Algarrobo, playa donde se fue de vacaciones con su pololo de la época.

«Yo vestida con jeans, un polerón, súper playa… dé repente llega una mina, minifalda de mezclilla, una carterita cruzada, una alpargatitas, para ella no existe el frío. Y para mala suerte mía se sienta al lado de mi pololo”, reveló de entrada Renata Bravo.

Y en esa misma onda, agregó: “yo nunca más existí para él, nunca más se enteró que estaba yo. La incomodidad de todos, todos se daban cuenta, esa sensación de trágame tierra”.

¡Quién era!

Sin embargo, luego de contar todo lo que había pasado Renata Bravo no dudó en revelar el nombre de la chiquilla que se quedó con su pareja. «Yo ahora la amo, la adoro, en ese tiempo no era conocida… Era Pancha Merino”, dijo ante la sorpresa de todos los presentes en el programa de Chilevisión.

“Era igual de linda que hoy en día. Imagínate, 16, 17 años más linda todavía. Hasta a mí me gustó”, complementó.

Finalmente Renata Bravo contó el desenlace de la historia que no la dejó muy feliz en aquella época: “Llegamos a Santiago, pasa lunes, martes y miércoles y nunca más me llamó”, afirmó.

“Me dio la depre. Me puse a llorar, los ojos hinchados”, dijo la actriz, quien confesó que nunca más volvió a ver a su ex.

Luego, y a través de algunos amigos que tenían en común, supo que su pololo ya estaba en pareja con la Pancha. “Uno de ellos me abraza y me dice ‘pucha, lo siento tanto, no es culpa de nadie, es la situación. Se enamoraron y ahora viven juntos’”, le contaron a Renata Bravo.