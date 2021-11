Se va a enchular: Helhue Sukni se quitará 15 años de encima

Una confesión de aquellas fue la que se mandó Helhue Sukni en el programa Pecados Digitales, donde estuvo invitada el pasado sábado. El espacio hace que los famosos muestren las intimidades de su celular.

El programa contó con la presencia de Lisandra Silva y Pato Torres. Sin embargo, quién se llevó toda la atención fue la reconocida abogada, quién soltó que está analizando la posibilidad de entrar a pabellón para pegarse una enchulada.

Fue bajo la dinámica de Deep Test, que Helhue Sukni no dudó en detallar cuáles son los procedimientos a los que se quiere someter en el ámbito estético. De hecho, contó que en 2013 se había sometido a una liposucción y a un aumento mamario.

¿Y qué se hará?

“Ahora tengo novedades, para que mis amigos sepan. Me voy a estirar la cara porque tengo unas pelotas asquerosas“, soltó Helhue Sukni.

Sin embargo, no se quedó ahí y detalló que “fui a ver al doctor, y me dijo que me iba a sacar entre 10 y 15 años”.

Además, Helhue Sukni contó que para una de las intervenciones tiene que dejar uno de sus vicios más importantes, razón por la que no está segura de hacerlo. “Otra cosa que me voy a hacer es una abdominoplastia, pero el problema que tengo es que el doctor me está pidiendo que deje de fumar un mes“.

“¿Qué voy a hacer con mi marido? El cigarro es mi esposo, porque me acompaña cuando estoy feliz o triste”, explicó en Pecados Digitales.

Aunque hay que destacar que hace algunos días Helhue Sukni se encuentra cambiado sus hábitos, así lo mostró por medio de su cuenta de Instagram donde compartió un video utilizando una trotadora. En el clip contó que quiere comenzar hacer ejercicios y para ello realizó el importante canje deportivo, ya que para la tía Helhue la imagen es lo principal.