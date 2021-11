Típico chileno: Broma de Halloween se transformó en viral

Mientras unas niñas pedían dulces, no esperaban la sorpresita que había en la casa.

El pasado domingo 31 de octubre todo Chile se puso su pintacha más aterradora para celebrar con tuti el esperado Halloween, y gritar en cada una de las casas ¿dulce o truco?

Sin embargo, una broma hecha en Chile en medio de noche de brujas se convirtió en viral, luego del sustito que causó un grandulón a un grupo de niñas que solo quería golosinas.

En el video se muestra a tres niñas pequeñas que llegan a una casa a pedir dulces por motivo de Halloween. Fue en este contexto que una fuerte carcajada se escucha desde el interior del hogar. Todo esto, mientras el sonido de una motosierra aumenta paulatinamente.

En cosa de segundos, un adulto disfrazado de payaso irrumpe en escena velozmente, asustando a las niñas que corren en distintas direcciones.

Finalmente solo una de ellas se devuelve a recibir los dulces, mientras que a lo lejos se escucha el llanto de otra de las niñas quién al parecer tuvo bastante temor de la escena que vio.

Como era de esperar, el registro generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras que la gran mayoría se lo tomó con humor, algunos criticaron al autor de la broma al considerarla «poco» graciosa.

En Tiktok, el video ya suma cerca de 270 mil likes y ha sido compartido en más de 20 mil ocaciones. «Jajajajajajajaaaba el wn desgracio», «Estúpido! Eso no es gracioso», «¿Quieren un susto o no? Decídanse. Media producción» y «¿Ese no es el punto del Halloween? Los enanos piden dulces y los grandes los asustamos», fueron algunos de los comentarios que generó el video.

Revisa la comentada broma: