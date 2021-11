Último día: cómo excusarse para no ser vocal de mesa

Si te tocó cumplir con este importante rol para las próximas elecciones y no puedes presentarte, hoy es el último día para excusarte.

Todo Chile tiene clarito que el próximo domingo 21 de noviembre se vivirá un nuevo proceso de elecciones en la cuál se escogerá al Presidente del país, parlamentarios y consejeros regionales. Por eso hace algunos días se liberó la lista de vocales de mesa que tendrá cada local de votación.

Lo cierto es que no todos los seleccionados como vocal de mesa podrán cumplir con este importante rol de la democracia. Pero solo tienes hasta este jueves 04 de octubre para excusarte de tu labor.

Si no sabes cuáles son los criterios necesarios para poder excusarte, Radio Activa te contará los criterios que puedes mencionar para no pagar una multa por no asistir.

¿Cuáles son los criterios?

Hace unos días atrás el Servicio Electoral (Servel), dio a conocer la nómina de personas que les tocó ser vocal de mesa para estas elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales (CORE).

Siguiendo con lo anterior, te contamos que fue el pasado martes 02 de noviembre, donde comenzó el proceso de excusas para no ser vocal de mesa.

Sin embargo, dicho proceso, finaliza este jueves 04 de noviembre. Y es por esta razón que la ley 18.700 contempla algunas situaciones que permiten que puedas excusarte de dicha labor.

Trabajar como cuidador de un adulto mayor o personas que tengan necesidades especiales. Además, de las personas que trabajan en los establecimientos de larga estadía de adultos mayores (ELEAM).

Mujeres embarazadas.

Si eres mamá o papá de un niño o niña menor de 2 años.

Estar radicado a más de 300 kilómetros de tu lugar de votación en la que no haya una comunicación fluida o estar fuera del país .

. Si eres miembro del Colegio Escrutador.

Si durante esa jornada tienes que ejercer otras actividades que entren en la Ley 18.700.

Si eres funcionario de la salud y tienes que cumplir labores hospitalarias en la jornada de elecciones presidenciales . Esto tiene que acreditarse con un certificado del director (a) del establecimiento de salud.

Para hacerlo debes presentar algunas de las razones que te eximen de dicha labor ante la Junta Electoral. En el sitio del Servel, se encuentran los lugares físicos en los que están dichas Juntas.

¿Cuál es la multa para los que no cumplan con su rol?

Atenti con esto muyayos, las personas que sean llamados a desempeñar labores en las elecciones presidenciales; tales como vocales de mesa u otros, y no asistan deberán pagar una multa. Esto debido a que estarán incurriendo en una infracción electoral, la que es sancionada con una multa a beneficio municipal.

La multa puede ir de dos a ocho Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre 105 mil pesos a los 422 mil.

Si un vocal designado no concurrió a cumplir su función, puede ser citado por el Juzgado de Policía local. Es en esta instancia donde debe presentar la documentación necesaria ante el juez.